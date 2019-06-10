Balıkesir Büyükşehir’deki israf tavan yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ndeki akıl almaz harcamaları belgeleriyle yayınladı. Aytekin’in aktardığına göre belediye, İlçe Bazlı Şehir Hizmeti Beklenti Analizi için 284 bin 500 TL ödeme yapacak.







Daha önce belediye bütçesinden temsili ağırlama ve hizmet alımı altında nohut-pilav ihalelerini belgeleriyle yayınlayan Ensar Aytekin, bu sefer de belediyenin Hizmet Beklenti Analizi ihalesine 284 bin 500 TL ödeneceği belgesini yayınladı.





Muhtarları toplayıp, yöre ihtiyaçlarının tespit edilmesi noktasında daha sağlıklı veriyi daha ucuza elde etmek varken, gereksiz yere 284 bin 500 TL ödenerek bütçenin zorlandığına dikkat çeken Ensar Aytekin, “Yakında ya başkan istifa eder, ya belediye konkordato ilan eder” ifadelerini kullandı.





Aytekin, açıklamasında şunları söyledi:





“999 milyon TL borçla Türkiye’nin birçok büyük ilini geride bırakan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, para israfına devam ediyor. Daha önceleri, ağırlama ve hizmet alımı altında belediye kaynaklarının yani halkın parasının nasıl harcandığını açıklamıştık. Şimdi ise bir başka skandal durumla karşı karşıyayız.





Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı açtığı bir ihale ile, İlçe Bazlı Şehir Hizmeti Beklenti Analizi Hizmet Alım İşi yapıyor. Yani İl genelinde yurttaşlara Büyükşehirden ne hizmet bekliyorsunuz diye soru soruyor. Ve bunun için bir araştırma şirketiyle 284 bin 500 TL’ye anlaşıyor. Yöre halkının ihtiyaç ve beklentilerini en iyi bilen yöneticiler muhtarlardır. Büyükşehir Belediyesi 20 ilçedeki tüm muhtarları dönüşümlü olarak Balıkesir’de toplasa veya Başkan ilçelere gidip muhtarları bir yere toplasa veya sosyal medya aracılığıyla direk halka sorsa bu iş kat be kat ucuza çözülecekken, bilimsel bilgiyi öne çıkarıp bilimin mutlaklığını kullanıp vatandaşın parası çarçur ediliyor. Örneğin, daha evvel 27.12.2018 tarihinde muhtarlar ile buluşma ve Belediye Hizmetleri Hakkında Bilgilendirme toplantısı için 220 bin TL harcanmış. Yani bu rakam bile fazlayken, bilimsel çalışmayı gerekçe gösterip 284 bin 500 TL harcamak tam bir akıl tutulmasıdır, büyük israftır. Büyükşehir Belediyesinin 1 kuruşu dahi çöpe atma lüksü yoktur. Sayıştay denetçileri inceleme yapmaktayken, tasarruf tedbirlerini hayata geçirmeleri beklenen Büyükşehir Belediyesi daha çok harcama yapıyor. Bunlara ek kaynak bulmak için Ankara’nın yolunu aşındıran Büyükşehir, eldeki imkanlarını tasarrufla değerlendirmeyi ise nedense akıl edemiyor.





YA BAŞKAN İSTİFA EDER YA BELEDİYE KONKORDATO İLAN EDER





Benzer şekilde, yine Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bir ihale yapıyor. İhalenin adı Örgüt İklimi Algı ve Yönetim Süreç Analizi Hizmet Alımı. Harcanan para tam 284 bin 700 TL. Büyükşehir Belediyesi, hangi personelini hangi iklime uyumlu hale getirmeyi düşünüyor bilemiyoruz, ancak bildiğimiz bir şey var ki borç 999 milyon TL iken, Sayıştay denetçileri Büyükşehir’e ilişkin raporu hazırlamışken böylesi iki ihaleyle 569 bin TL vermek tam anlamıyla israfın zirvesidir. Yakında ya Büyükşehir Belediye Başkanı istifa eder, ya da belediye konkordato ilan eder.”



