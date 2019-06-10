İGDAŞ propagandaya devam ediyor

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, daha önce İGDAŞ personelinin yardıma muhtaç vatandaşlarının evlerini dolaşarak İstanbul’da yapılacak seçim öncesi Binali Yıldırım için oy istediği yönünde ihbarlar aldığını açıklamıştı. Tanal, konu hakkında yeni bir açıklama yaparak, “Gidilen evlerde ‘Binali Yıldırım, faturalarınızdan 50 TL’sini de ödeyecek. Seçimi kazanırsa başkaca yardımları da olacak’ şeklinde ifadeler kullanıyorlar” dedi.







Mahmut Tanal, deşifre etmesine rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi İGDAŞ’ta görevli personelin, ev ev dolaşarak AKP’nin adayı Binali Yıldırım’a oy istemeye devam ettiğini açıkladı.





Twitter hesabından paylaşım yapan Tanal, İGDAŞ’ın kendisine cevap yetiştirirken “Empati ziyareti” itirafında bulunduğuna atıf yaparak, “İGDAŞ’taki empati uygulaması dedikleri şey tüm hızıyla devam ediyor. Parti militanı ruhu olan yöneticiler iyice hırslandı. Logolu, logosuz araçlar dahil, bütün İGDAŞ imkanlarını Binali Yıldırım İçin seferber ettiler” dedi.





“BU SABAH YİNE KARTAL’DAKİ BİNADA TOPLANDILAR”





Bu sabah da İGDAŞ Genel Müdürü Ali İhsan Sılkım başkanlığında bütün kurum yöneticilerinin İGDAŞ Kartal Hizmet Binası’nda toplanıp seçim çalışmalarını masaya yatırdığını aktaran Tanal, “Normalde görevleri kapsamında halka hizmet etmesi, işinin başında durması gereken İGDAŞ personeli, mesai saatlerinde Ak Parti propagandası yaparak aldıkları maaşa ne yazık ki haramı katıyorlar. Empati çalışması dedikleri, Binali Yıldırım için siyasi çalışma yapıyorlar” diye yazdı.





“FATURANIZI YILDIRIM ÖDEYECEK” DİYORLAR





23 Haziran’a kadar seçim çalışmalarına devam etmeleri konusunda talimatlandırılan İGDAŞ personelinin, kapısını çaldıklarını ihtiyaç sahiplerini “Binali Yıldırım faturanızı ödeyecek” gibi afaki vaatlerle yönlendirmeye çalıştığını anlatan Tanal, “Gidilen evlerde ‘Binali Yıldırım, faturalarınızdan 50 TL’sini de ödeyecek. Seçimi kazanırsa başkaca yardımları da olacak’ şeklinde ifadeler kullanıyorlar” paylaşımını yaptı.





SUÇ İŞLİYORLAR





Binali Yıldırım’a oy isteyen İGDAŞ personelinin suç işlediğine dikkat çeken CHP’li Tanal, şöyle devam etti: “İGDAŞ personellerinden kimlerin ‘empati çalışmasına’ katıldığını, hangi semtlere gidildiği, mesai saatlerinde millete hizmet için işin başında olması gerekirken Ak Parti’nin siyasi faaliyet çalışmalarına katıldıkları cep telefonu baz istasyonu kayıtlarından ortaya çıkar. Suçlu iz bırakır.”