Samanyolu Haber /Gündem / KYK borcunu ödeyemeyen 280 bin kişiye daha icra yolda /24 Ağustos 2019 21:48

KYK borcunu ödeyemeyen 280 bin kişiye daha icra yolda

Kredi ve Yurtlar Kurumu, borçlarını ödeyemeyen 280 bin üniversite mezununu Maliye Bakanlığı’na bildirdi. Bu kişilere kısa süre içerisinde haciz gönderilecek.

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Kredi ve Yurtlar Kurumu, borçlarını ödeyemeyen 280 bin üniversite mezununu Maliye Bakanlığı’na bildirdi. Bu kişilere kısa süre içerisinde haciz gönderilecek.

Kredi ve Yurtlar Kurumundan aldığı krediyi ödeyemeyen üniversite mezunu sayısı her geçen yıl artıyor. Borcunu ödeyemeyen üniversite mezunu sayısına 280 bin kişi daha eklendi. Büyük kısmı işsiz olan bu gençler 25 bin lirayı bulan kredi borçları ile yaşam mücadelesi veriyor.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI, İCRA YOLDA

Ekonomik krizle beraber milyonlarca işsiz üniversite mezunu KYK borçları nedeniyle sıkıntı yaşıyor. KYK tarafından borç vadesi dolan 280 bin üniversite mezunu, yasal işlem yapılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirildi.

KYK borçlarını ödeyemeyenlerin sayısı eklenen son 280 bin kişi ile birlikte 5 milyona geçti. KYK borcunu ödeyemeyen 280 bin kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Yakın bir zamanda bu kişilerle ilgili haciz işlemlerinin başlatılması bekleniyor.
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