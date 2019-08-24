İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3 gün süre verdi...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenler Otogarı yönetimine, işletmenin 3 gün içinde kendilerine teslim edilmesi için ihtarname gönderdi. Devir gerçekleşmezse yönetim tahliye edilecek.





İstanbul Esenler Otogarı’nın otoparklarının kısa süre önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinden İSPARK’a devredildi. Ancak mevcut yönetim Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği ile Avrasya Terminal İşletmeleri, 8 Ağustos’tan beri idareyi İSPARK’a devretmedi.





DEVRETMEZLERSE TAHLİYE EDİLECEKLER





İstanbul Büyükşehir Belediyesi, işletme sözleşmesi dolan otogarın 3 gün içinde kendilerine teslim edilmesi için Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği ile Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş’ye ihtarname gönderdi. İhtarnamede “Tarafınızca yapılan otogar işletmeciliğinin 3 gün içinde sonlandırılarak belediyemize teslim etmeniz gerekmekte olup aksi takdirde 2886 sayılı kanunun 75. maddesine göre mülki idare amirliğince tahliye edileceksiniz. Doğacak her türlü zarardan tarafınızın sorumlu olacağı hususunu ihtaren tebliğ ederim” denildi.





25 YILDIR İŞLETİYORLAR





Otogarı Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği ile Avrasya Terminal İşletmeleri AŞ 25 yıldır işletiyordu. Mevcut yönetimin sözleşmesi 5 Mayıs günü dolmasının rağmen otogarı hala İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devretmedi.