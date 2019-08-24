Konutta kafa karıştıran hesap

Türkiye’de son 15 yılda yaklaşık 5 milyon konut üretildi. Buna karşın Türkiye’de konut sahiplik oranı geriledi. Kiracı sayısı ise hızla arttı.







Türkiye’de 2003 yılından beri 850 bini TOKİ tarafından olmak üzere 5 milyona yakın konut üretildi. Bu kadar konuta rağmen ev sahibi olan oranı ise geriledi. 2003’te yüzde 60’ın üzerinde olan konut sahipliği oranı yüzde 59’a düştü. Kiracı olanların oranı ise yüzde 22’den yüzde 25’e çıktı. Bu fark alt gelir gurubunda daha fazla.





ALT GELİR GRUBU KONUT ALAMADI





Türkiye İstatistik Enstitüsü Kurumu (TÜİK) verilerine göre alt gelir grubunun ev sahiplik oranı hızla geriledi. 2006 yılında alt gelir grubunun konut sahiplik oranı yüzde 59 iken bu rakam yüzde 52’ye kadar geriledi. Alt gelir grubunun kiracılık oranı yüzde 25’den yüzde 30’a yükselmiş durumda.





KONUT YAPIMI İÇİN 5 TRİLYON LİRA HARCANDI





TÜİK verilerine göre 2003 yılından 2017 yılına kadar geçen 15 yıllık dönemde inşaata toplam 4.9 trilyon lira yatırım yapıldı. Bu yatırımın 1 trilyon 418 milyar lirası 2003-2008, 3 trilyon 484 milyar lirası ise 2009-2017 yılları arasında gerçekleştirildi. TÜİK, 2018 yılı verilerini ise hala paylaşmadı.