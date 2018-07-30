Samanyolu Haber /Gündem / Kuzey Kore'de bulunan şehit Türklerin naaşları konusunda ilerleme yok /30 Temmuz 2018 18:04

Kuzey Kore'de bulunan şehit Türklerin naaşları konusunda ilerleme yok

ABD'nin Kuzey Kore ile anlaşması sonrası Kore savaşında ölen askerlerinin naaşlarının iade edilmesi ile yarımadada şehit düşen Türk askerleri yeniden gündeme geldi.

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Konuyla ilgili olarak Kuzey Kore ile diplomatik temaslarını sürdüren Türkiye’nin Güney Kore Büyükelçilik yetkilileri, basına yansıyan haberlerin yapılanlara değil, Kuzey Kore ile mutabık kalındıktan sonra atılacak adımlara işaret etmekte olduğunu kaydettiler.

Açıklamayla 2001 yılında başlamış olan Türk askerlerin naaşlarının yerlerinin tespiti ve iadesi girişimlerinde ABD-Kuzey Kore anlaşması sonrası herhangi bir yeni veya somut ilerleme olmadığı ortaya çıktı.

Medyada yer alan haberde anlaşmanın ardından Türkiye'nin de harekete geçtiği, 500’e yakın şehit Türk askerinin naaşını geri verilmek üzere kimlik tespiti ve nakil için çalışmalarının başlatıldığı ifade ediliyordu.

1950-53 yıllarında Kore Savaşı’nda ölen ve cenazeleri Kuzey Kore’de kalan şehitlerin yakınlarını umutlandıran haberler ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında Singapur'da imzalanan ortak deklarasyon sonrası Türk medyasında yer bulmuştu.

Taraflar Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın inşa edilmesi, ABD ile Kuzey Kore arasında yeni ilişkilerin tesis edilmesi ve yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konularında mutabakata varmış bunun yanı sıra asker naaşlarının iadesi konusunda da uzlaşmıştı.
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