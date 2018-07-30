Samanyolu Haber /Gündem / CHP'de kurultay için imza toplama süreci sona erdi: İmzalar perşembe günü genel merkeze iletilecek /30 Temmuz 2018 18:41

CHP'de kurultay için imza toplama süreci sona erdi: İmzalar perşembe günü genel merkeze iletilecek

CHP'de 16 Temmuz'da olağanüstü kurultay talebiyle başlayan imza toplama süreci bugün 17.30'da tamamlandı. Kurultay çağrıcılarından olan CHP PM üyesi Gaye Usluer, toplanan imzaların perşembe günü genel merkeze iletileceğini söyledi.

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CHP'de kurultay çağrıcılarının imza toplama süresi 17.30 itibariyle sona erdi. Kurultay için çağrı yapanların, imzaları CHP Genel Merkezine teslimi için bir haftalık süreleri bulunuyor. Tüzük gereği verilen bir haftalık süre, toplanan imzaların ulaştırılması, tasnifi, derlenmesi ve sunuma hazır hale getirilmesi için tanınıyor. 6 Ağustos Pazartesi gününe kadar imzaların parti genel merkezine sunulması gerekiyor.
Olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayanların bu imzaları Genel Merkeze ulaştırmasıyla süreç tamamlanmış olacak. Teslim edilen imzalar Genel Merkez tarafından incelenecek. Değerlendirme sonunda yeterli çoğunluk olan 625 imzaya ulaşılması durumunda ise Genel Merkezin 45 gün içerisinde kurultayı toplaması gerekiyor.

'İMZALAR PERŞEMBE GÜNÜ GENEL MERKEZE TESLİM EDİLECEK'

CHP PM üyesi Gaye Usluer, toplanan yeterli sayıda imzanın perşembe günü genel merkeze iletileceğini açıkladı.
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