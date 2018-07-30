Samanyolu Haber /Gündem / Rahip Brunson krizinde yeni gelişme /30 Temmuz 2018 17:35

Rahip Brunson krizinde yeni gelişme

Ev hapsine al ınan pastör Andrew Brunson’ın avukatı İsmail Cem Halavurt, Brunson’un ev hapsi kararı ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için itiraz dilekçesi verdi.

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ABD ile Türkiye arasında diplomatik krize neden olan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesine avukatı aracılığı ile itiraz etti.
Brunson’un avukatı İsmail Cem Halavurt, geçen hafta tutukluluğu, 'sağlık sorunları' dikkate alınarak ev hapsine çevrilen Brunson’un ev hapsi kararı ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını istedi. 

Dilekçede şu ifadeler yer aldı: 
“Sayın mahkemenizce verilen karar üzerine müvekkil sanık A.C. Brunson cezaevinden tahliye edilmiştir. 

Tahliye kararı ile telafisi mümkün olmayan zararların doğmasının önü alınmış ve müvekkil sanık cezaevi koşullarından kurtulmuştur. Bu bakımdan müvekkil sanık verilen kararı olumlu olarak karşılamaktadır. 

Ancak tüm bunlara rağmen müvekkil sanık özgürlüğünü tam olarak kullanamamakta ve normal, rutin yaşamına dönememektedir. Daha da önemlisi inancını serbestçe yaşayamamakta ve dini görevlerini yerine getirememektedir. Bu sebeple ev hapis uygulamasının kaldırılarılarak mahkemenizin takdir edeceği bir başka adli kont verilmesine (örneğin ilgili kurumlara imza atmak gibi) karar verilmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur. 

Gelinen aşamada delillerin toplanmış olması, müvekkil sanık aleyhine iddianamede belirtilen suçların işlediğine dair aleyhe yeni bir delilin dosyaya girmemesi, dinlenen tanıkların soyut beyanlarda bulunması ve her bir tanığın müvekkil sanıkla şahsi husumet içinde bulunması, müvekkilden elde edilen dijital verilerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmaması, tutuklamadan elde edilen amacın gerçekleşmesi ve müvekkilin özgürlüğünün sağlanmasının kamu adına bir tehlike yaratmaması olguları birlikte değerlendirildiğinde adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına karar verilmesi gerekir. 

Bu nedenlerle müvekkil sanık hakkındaki ev hapsi kararının kaldırılarak başkaca bir adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına ve yine müvekkil sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verilmesini istemek zorunluluğu doğmuştur. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, müvekkil hakkında hükmedilen adli kontrol kararlarının kaldırılmasına karar verilmesini talep ederiz. “
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