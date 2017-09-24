Flaş! 'Yalanla iftirayla bir yere varamazsın'

Balıkesir Belediyesi'nin AKP'li Başkanı Ahmet Edip Uğur, AKP Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı'yı hedef alınca AKP kongresi karıştı. AKP'li Başkan Ahmet Edip Uğur, AKP'li vekil Kırcı'ya "Yalan söyleyerek, iftira ederek bir yere varamazsın" sözleriyle yüklendi.
AKP'nin Balıkesir kongresinde yaşanan tartışmaya ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntülerde AKP'li belediye başkanı ile divan başkanı arasında da tartışma çıktığı görülüyor.
Salonda sık sık yuh sesleri yükselirken bazı partililerinde protestocu grubun fotoğraflarını çektiği de dikkatlerden kaçmadı.