Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Kurtarmıyor... Ekmek 2 TL olsun!' /07 Eylül 2018 12:34

'Kurtarmıyor... Ekmek 2 TL olsun!'

Un fiyatlarına yapılan zammın ardından açıklama yapan Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Kavuncu, "Fırıncıların giderlerini karşılayabilmesi için ekmek fiyatının 2 TL olması lazım" dedi.

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Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu, doğalgaz, mazot, elektrik ve una yapılan zamların ardından fırıncıların zor duruma düştüğünü söyledi.

250 gram ekmeğin maliyetinin 1 TL 75 kuruşa yükseldiğini belirten Kavuncu, ekmek fiyatının 2 TL olması gerektiğini ifade etti.
Kavuncu, şöyle konuştu

"Un fiyatlarının bu şekilde yüksek bir artış sergilemesinden dolayı ekmeğimize zam gelmesi şart oldu. Şu anda 250 gram ekmeğin maliyeti 1 TL 75 kuruşa mal etmiş oluyoruz. Yüzde 10 da iskonto olduğu zaman fırıncının ayakta kalması için, fırıncının kirasını ödeyebilmesi için, fırıncının işçilerin parasını ödeyebilmesi için; doğalgaza, mazota, elektriğe ve ekmeğin ana maddesi olan una da zam gelmesinden dolayı ekmeğin 2 TL olması lazım. Un fiyatlarının artmasının ardından piyasada büyük bir un sıkıntısı var."
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