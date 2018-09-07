'Kurtarmıyor... Ekmek 2 TL olsun!'

Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu, doğalgaz, mazot, elektrik ve una yapılan zamların ardından fırıncıların zor duruma düştüğünü söyledi.







250 gram ekmeğin maliyetinin 1 TL 75 kuruşa yükseldiğini belirten Kavuncu, ekmek fiyatının 2 TL olması gerektiğini ifade etti.



Kavuncu, şöyle konuştu





"Un fiyatlarının bu şekilde yüksek bir artış sergilemesinden dolayı ekmeğimize zam gelmesi şart oldu. Şu anda 250 gram ekmeğin maliyeti 1 TL 75 kuruşa mal etmiş oluyoruz. Yüzde 10 da iskonto olduğu zaman fırıncının ayakta kalması için, fırıncının kirasını ödeyebilmesi için, fırıncının işçilerin parasını ödeyebilmesi için; doğalgaza, mazota, elektriğe ve ekmeğin ana maddesi olan una da zam gelmesinden dolayı ekmeğin 2 TL olması lazım. Un fiyatlarının artmasının ardından piyasada büyük bir un sıkıntısı var."