İşkenceci polisin 40 yıl sonra madalyaları geri alınıyor

İspanya'da diktatör Francisco Franco döneminde muhaliflere işkenceci yapmakla suçlanan 'Küçük Billy' lakaplı eski İspanyol polis müfettişinin emekli maaşını yüzde 50 artıran yüksek liyakat madalyaları elinden alınacak.







Başbakan ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez'in sol partilerden Podemos'un lideri Pablo Iglesias ile yaptığı görüşmede, Küçük Billy lakaplı Antonio Gonzalez Pacheco'nun taltiflerinin geri alınması konusunda anlaşmaya vardı.





ŞİLİ VE ARJANTİNDEKİLERE BENZER BİR MÜZE KURULACAK





Iglesias, Başbakanlık binasında Sanchez ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, yasal düzenlemeyle Pacheco'nun madalyalarının elinden alınacağını duyurdu. Iglesias, ayrıca İspanya gibi bir dönem diktatörlükle yönetilen Şili ve Arjantin'dekilere benzer bir müze kuracaklarını da söyledi.





Silahını parmağında çevirdiği için Vahşi Batı'daki bir kanun kaçağı olan Billy the Kid (Küçük Billy) takma adı verilen Pacheco, diktatör Fransisco Franco muhaliflerine işkence yapmakla suçlanıyor.





1972 ile 1982 yılları arasında 4 madalya alan Pacheco'nun emekli maaşına da bu sayede yüzde 50 zam yapılmıştı. Şimdi 72 yaşında olan Pacheco, maaşının zamlı kısmını 2010'daki bir yargı kararına rağmen çekememişti.







IGLESİAS, KÜÇÜK BİLLY'İN KURBANLARININ İFADELERİNİ OKURKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU





Iglesias, muhafazakar Halk Partisi (PP) hükümetinin düşmesine neden olan 30 Mayıs'taki gensoru görüşmeleri sırasında kongrede yaptığı bir konuşmada, Küçük Billy'in kurbanlarının ifadelerini okurken gözyaşlarına boğulmuştu.





Franco döneminde işlenen suçlara karşı dava açan Arjantinli yargıç Maria Servini, Eylül 2013'te aralarında Pacheco'nun da yer aldığı Franco döneminde görev yapan 4 İspanyol güvenlik mensubu hakkında uluslararası arama ve yakalama emri çıkarmıştı. Ancak İspanya Ulusal Mahkemesi, Pacheco'nun pasaportuna el koyup, yurt dışına çıkış yasağı getirse de "söz konusu 13 işkence suçlamasının insanlık suçu sayılamayacağını" savunarak Arjantin'e gönderilmesine karşı çıkmıştı.





Küçük Billy'nin kurbanlarının yakınları, eski polis müfettişinin yargı önünde hesap vermesini istiyor.