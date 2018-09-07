Damat beyin hiç konuşulmayan Londra temasları: Fiyasko

Saha?.. Gerçekler bambaşka. Havuz medyasının görüntü ve fotoğraflarıyla taban tabana zıt. Masada, lehimize olan, kazandığımız, veya az bir parça avantajlı duruma geçtiğimiz tek bir husus yok!.. Ha, buna Katar da dahil!.. Katar konusunda, ekonomi koridorlarındaki çalkantıları ve konuşulanları şimdilik kaydıyla bana ayrılan sütuna taşımıyorum...

Ancak bu, son Londra temaslarını da ıskalayacağımız, görmezlikten geleceğimiz manasına da gelmiyor. Hazine ve Maliye Bakanı damat Berat Albayrak, Londra'da dünyanın en büyük finans kuruluşlarından 11'inin başkan ve üst düzey yöneticileri ile buluştuğu sırada "Londra'da 15 trilyonluk buluşma" manşetleri atılıyordu havuzda. Ver coşkuyu ver coşkuyu... Damat bey döndü geldi Ankara'ya, havuzda Londra temaslarının sonuçlarına dair tek satır yok. Sanki Londra'ya gidilmemiş, o muhteşem (!) görüşmeler hiç yapılmamış!.. Bizimkisi meraklı gazetecilik. Londra'da neler oldu diye İngiltere'de ve Türkiye'de ekonomi ağırlıklı kaynaklarımla kısa bir görüşme trafiği gerçekleştirdim. Üzülerek belirteyim, sonuç hüsran onların deyimiyle de "fiyasko"...

Londra'daki "büyük buluşma"ya -isimleri bende saklı- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir golf arkadaşı ve Londra bankacılık faaliyetleri olan bir Türk aracılık etmiş. Kaynaklarımın ifadesini aynen aktarıyorum; "Sonuç yok ama bu 2 isim Türkiye'den aracılık faaliyetleri için biraz para tırtıklamışlardır."

Bu arada, -isterseniz siz buna piyasa dedikodusu deyin- görüşmelerde Türkiye'den Londra'ya kaçırıldığı ileri sürülen 100 milyar dolar üzerindeki paranın aktarılmasına da "mümkün değil" cevabı verilmiş. Bu parayı kaçıranlar listesinde bazı askeri isimler olduğu iddiasına da hiç inanmak istemedim. Londra'daki kaynaklarım, "görüşmeler neden olumsuz sonuçlandı" soruma ise şöyle yanıt verdiler;



