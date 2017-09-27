İstanbul'da 27 AKP'li arıyor

Gazete Habertürk’ün haberine göre, önceki gün İstanbul’a geçen Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul’daki ilçe belediye başkanlarıyla buluştu. Toplantıda yarın yapılacak seçimlerde izlenecek strateji masaya yatırıldı. Toplantıda bazı ilçe belediye başkanları Kadir Topbaş’ın 1.5 yıllık görev süresi bulunmasına rağmen haklı bir gerekçe öne sürmeden görevi bırakmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Normal bir süreç yaşamıyoruz. Bunu anlatmak için aday çıkarmayalım” önerisinde bulundular. Ancak bu öneri kabul görmedi. CHP’nin de aday çıkarması fikri benimsendi. Toplantıda bazı başkanlar, “Genel Başkan adayı belirlesin, hepimiz onun etrafında kenetlenelim” önerisinde bulundu.



HER ÜYE ÜÇER ADAY YAZDI





Belediye başkanlarının görüşünü alan Kılıçdaroğlu, Ataşehir’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki 127 CHP Meclis üyesi ile buluştu. CHP’nin adayı için eğilim yoklaması yapacağını belirten Kılıçdaroğlu 127 üyeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak görmek istedikleri üçer ismi yazarak, kendisine teslim etmelerini istedi. Üyeler isimleri yazıp, Kılıçdaroğlu’na teslim etti. Eğilim yoklaması toplantısında CHP’li üyeleri yapılacak seçim konusunda uyaran Kılıçdaroğlu, Topbaş’ın istifasının AKP'nin artık İstanbul’u yönetemediğinin kanıtı olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, “Yapılacak seçimlerde birlik ve beraberlik içinde, AKP’nin üyelerinden oy alacak bir şekilde hareket edeceğiz. İnanırsak kazanırız. CHP’nin adayı kim olursa olsun hepinizin onun etrafında kenetlenmesini istiyorum. Fire istemiyorum. Yarış sırasında tutum, davranış ve söylemlerimize dikkat edeceğiz. Kutuplaştırıcı dilden uzak duracağız, ılımlı mesajlar vereceğiz. AKP'li üyelerden oy alacak şekilde hareket edeceğiz” dedi.





AİLE SİGORTASI SÖZÜ





Kadir Topbaş’ın Ahmet Davutoğlu gibi istifa ettirilmek zorunda bırakıldığını belirten Kılıçdaroğlu, “Artık Türkiye’yi de, İstanbul’u da yönetemiyorlar. 2019 seçimlerine şimdiden hazırlanacağız. Bize oy vermeyen seçmenlerin ayağına gideceğiz. Çayını kahvesini içeceğiz. Ortak dil olmazsa bir parti parti olmaz. Önce kendimizi dışarıya açacağız. AKP’nin İstanbul’a hak ettiği değeri vermediğini tek tek anlatacağız. İstanbul’da 2019 seçimlerini alacağız. İstanbul’u alan Türkiye’yi alır. Önce İstanbul’da kazanacağız; sonra da Türkiye’de zaferimizi ilan edeceğiz” dedi.





HEDEF 27 OY





İBB Meclisi’nde AKP’nin 179, CHP’nin 127, MHP’nin 2 sandalyesi, bir de bağımsız üye var. CHP’de, zayıf bir ihtimal olarak da görülse AK Partili 27 üyenin saf değiştirmesi durumunda seçimin alınacağına inanılıyor.