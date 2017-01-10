Samanyolu Haber /Gündem / Oğlunun gemi filosu olunca... /10 Ocak 2017 00:16

Oğlunun gemi filosu olunca...

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişiklik teklifi paketi hakkında AKP adına kürsüye geldi. Konuşmasında muhalefet partilerinden gelen eleştirileri yanıtlayan Başbakan Yıldırım, anayasa değişiklik paketinin yönetim sistemi değişikliği getirdiğini söyledi ve "İki kaptan gemiyi batırır kaptanın tek olması lazım" dedi.

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Oğlunun gemi filosu olan Başbakan'dan başka örnek beklenemezdi

Yıldırım, Genel Kurul'da anayasa tekliğinin tümü üzerinde AKP Grubu adına şu konuşmayı yaptı:

MİLLET ‘OLUR' VERECEK

“Bugün ülkemizin geleceği için çok ama çok önemli bir konu bir aradayız. Türkiye'nin geleceğini konuşacağız. Asıl işin sahibi millettir. Öyle inanıyoruz ki, olur verecek. Türkiye'nin önünü açacak, yolunu aydınlatacaktır.

İKİ KAPTAN GEMİ BATIRIR

1961'den beri Cumhurbaşkanı kör topal seçildi. Doğru dürüst hiç yapılmadı. Yönetimde irade tek olması lazım. İrade olmayan yerde idare olmaz. Çatal kaşık yere girmez. İki kaptan gemiyi batırır. Kaptanın tek olması lazım. İcraatta kaptanın tek olması lazım. Yürütmeyle ilgili yetkileri verirsiniz, sistemi ona göre verirsiniz. Vesayet odakları cesaret kazanıyor. Sistem bir yerde tıkanıyor.İkili yapı, her iki yapının halktan doğrudan yetki alması sürdürülebilir değil. CHP'yle eskiden beri anlaşamadığımız bir konu var. Onlar parlamenter sistemi, biz başkanlığı savunuyoruz. Karar verecek olan millettir

BİNALİ FEDA OLSUN

Yeni sistemde Başbakan yardımcıları var. (CHP sıralarından Cumhurbaşkanı yardımcıları itirazı üzerine) Başbakan yok. Biz makam mevki delisi değiliz. Bir ali değil, Binali feda olsun. Ülkem, devletim kazanacaksa biz kaybedelim. Biz şan, şöhret peşinde değiliz. Buna karşı çıkanların hangi gerekçeyle karşı çıktıklarını anlamıyorum. Kimin kazanacağına siz, biz karar vermiyorsunuz. Millet karar veriyor. Erzincan'ın Refahiye ilçesinden Topal Dursun'un oğlu Başbakan oluyorsa, CHP'den Cumhurbaşkanı olur. Karşı çıkmayın, çalışın, kazanın.”

GÜLE, GÜLE TEZAHÜRATLARI

Başbakan, konuşmasını yaptıktan sonra direkt kulise yöneldi ve genel kuruldan çıktı. CHP'li vekiller ayağa kalkarak elleriyle ‘güle güle' tezahüratı yaptı.
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