Samanyolu Haber /Ekonomi / Kur kriziyle gümrükte kalan yüz bin otomobil için formül bulundu /30 Kasım 2018 10:04

Kur kriziyle gümrükte kalan yüz bin otomobil için formül bulundu

Ticaret Bakanlığı, bu yılın son 6 ayında üretilen ve gümrüklerde bekleyen 100 bin otomobilin 30 Haziran 2019'a kadar gümrükten çekilmesine izin verdi.

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Emre Özpeynirci'nin Hürriyet'teki haberine göre, gümrüklerde bekleyen ve 31 Aralık'a kadar çekilmesi gereken 2.5 milyar dolar tutarındaki 100 bin otomobilin oluşturduğu maddi yükten dolayı sıkıntıda olan otomotivcilerin istediği oldu.
Ticaret Bakanlığı bu yılın son 6 ayında üretilen otomobillerin 30 Haziran 2019'a kadar gümrükten çekilmesine izin verdi.

GÜMRÜKLERE YAZI GİTTİ

Bu yöndeki düzenleme 24 Kasım'da gümrüklere gönderildi, böylece otomotiv sektörü rahat bir nefes aldı. Ek maddi külfetten kurtulan otomotivciler de iç pazarda satamayacakları otomobilleri ihraç etmenin yollarını arayacak.
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