Ehliyet, pasaport ve MTV'ye fahiş zam

Bu yıl için yeniden değerleme oranı, yüzde 23.73 olarak belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğde, Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddesinde, yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu belirtilen tebliğde, bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edileceği hükmünün yer aldığı ifade edildi.
Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2018 için yüzde 23.73 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2018 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi.
Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanan tebliğlerin yürürlükte kalacağı da aktarıldı.
İŞTE PASAPORT ÜCRETLERİ
Buna göre yeni pasaport harçlarında rakamlar şöyle olacak:
1 yıllık 200,80 TL’den 248.26 TL’ye
2 yıllık 327 TL’den 405 TL’ye
3 yıllık 465 TL’den 575 TL’ye
4-10 yıl 656 TL’den 811 TL’ye çıktı.
Defter bedeli de 108 TL’den 133 TL’ye çıktı.
Yani 10 yıllık pasaport almak isteyen biri 940 TL’den fazla ücret ödeyecek.
MTV DEĞİŞİKLİKLERİ
2019 yılında vatandaştan alınacak olan MTV değişikleri şöyle:
1-3 yaş arası 0-1300 cc hacminde ilk tescil tarihi 01-01-2018’den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 743 TL, %23.73’lük zam 176,31 TL toplam da 919.31 TL
1-3 yaş arası 1301-1600 cc hacminde ilk tescil tarihi 01-01-2018’den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 1294 TL, %23.73’lük zam 307,06 TL toplam da 1601,06 TL
1-3 yaş arası 1601-1800 cc hacminde ilk tescil tarihi 01-01-2018’den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 2284 TL, %23.73’lük zam 541,99 TL toplam da 2825,99 TL
1-3 yaş arası 1801-2000 cc hacminde ilk tescil tarihi 01-01-2018’den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 3598 TL, %23.73’lük zam 853,8 TL toplam da 4451,80 TL
1-3 yaş arası 2001-2500 cc hacminde ilk tescil tarihi 01-01-2018’den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 5396 TL, %23.73’lük zam 1280,47 TL toplam da 6676,47 TL
1-3 yaş arası 2501-3000 cc hacminde ilk tescil tarihi 01-01-2018’den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 7524 TL,%23.73’lük zam 1785,44 TL toplam da 9309,44 TL
1-3 yaş arası 3001-3500 cc hacminde ilk tescil tarihi 01-01-2018’den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 11458 TL, %23.73’lük zam 2718,98 TL toplam da 14176,98 TL
1-3 yaş arası 3501-4000 cc hacminde ilk tescil tarihi 01-01-2018’den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 18014 TL, %23.73’lük zam 4274,72 TL toplam da 22288,72 TL
1-3 yaş arası 4001-25000 cc hacminde ilk tescil tarihi 01-01-2018’den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 29483 TL, %23.73’lük zam 6996,31 TL toplam da 36479,31 TL