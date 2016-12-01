Kur farkı Merkez Bankasını da vurdu: Türkiye'nin iki haftalık kaybı en az 7 milyar dolar

Merkez Bankası’nın çifte faiz artırımının ardından düşüşe geçen dolar, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik görüşmelerinin geçici olarak askıya alınmasına ilişkin tavsiye kararının ardından 3.44 sınırına dayanmıştı.







11 Kasım’da 106.27 milyar dolar olan brüt döviz rezervi, yaklaşık 5 milyar dolar eriyerek 18 Kasım itibarıyla 101.28 milyar dolara düşmüştü.





Döviz rezervi 100 milyar doların altında





Merkez Bankası verilerine göre 18-25 Kasım tarihleri arasında bankadaki döviz rezervleri, 99.04 milyar dolara geriledi. Bu da bankanın iki haftalık kaybının 7 milyar doların üzerinde olduğu anlamına geliyor.





Bankanın altın rezervlerinde önceki haftaya göre bir değişiklik gözlemlenmezken, toplam rezervler 115.63 milyar dolar olarak gerçekleşti.





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Merkez Bankası’nın döviz rezervinin ilk etapta 165 milyar dolara ulaşmasının hedeflenmesi gerektiğini belirtiyor.





Öte yandan Merkez Bankası’nın altın rezervi 2015 yılında 2.5 milyar dolar azalırken, brüt döviz rezervi 13.4 milyar dolar eridi. Böylece bankanın geçen yıl toplam rezervi 15.9 milyar dolar azalmış oldu.





Hükümetin dolar tahmini ‘fena şaştı’





Kasım 2015’te hazırlanan orta vadeli programda (OVP) 2016 yıl içi dolar hedefi 3 lira seviyesindeydi. Ancak Merkez Bankası’nın kasım ayı beklenti anketine göre yıl sonu dolar kuru tahmini 3.12 TL’den 3.34’e yükseltilmişti.





Dün ABD’li banka J.P. Morgan, Türkiye’de dolar için yıl sonu beklentisini 3.5 lira olarak açıklamış, ancak uluslararası kredi derecelenirme kuruluşu Fitch’in tahmini 3.35 olmuştu.