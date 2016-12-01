Samanyolu Haber /Gündem / 192 hakim ve savcı hakkında soruşturma /01 Aralık 2016 17:56

192 hakim ve savcı hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 192 hâkim ve savcı hakkında soruşturma başlatıldı

SHABER3.COM

Yaklaşık 3500 hakim ve savcının keyfi olarak ihraç edildiği, bunların büyük bölümünün tutuklandığı Türkiye'de şimdi de 192 hakim ve savcı hakkında darbe soruşturması başlatıldı.


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