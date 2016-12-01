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192 hakim ve savcı hakkında soruşturma
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192 hakim ve savcı hakkında soruşturma
/
01 Aralık 2016 17:56
192 hakim ve savcı hakkında soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 192 hâkim ve savcı hakkında soruşturma başlatıldı
SHABER3.COM
Yaklaşık 3500 hakim ve savcının keyfi olarak ihraç edildiği, bunların büyük bölümünün tutuklandığı Türkiye'de şimdi de 192 hakim ve savcı hakkında darbe soruşturması başlatıldı.
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