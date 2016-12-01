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Kaleci top ile martıyı vurdu
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Kaleci top ile martıyı vurdu
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01 Aralık 2016 16:45
Kaleci top ile martıyı vurdu
İskoç futbol takımı Alloa Athletic FC kalecisi topla martıyı vurdu
Kaleci top ile martıyı vurdu
İskoç futbol takımı Alloa Athletic FC kalecisi vuruşunu yaptığı anda topun uçan martıya çarpması ile martı aşağı doğru düşüyor gibi yapıyor ve sonrasında tekrar havalanıyor.
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PUAN DURUMU
FİKSTÜR
Sıra
TAKIM
O
P
1
Beşiktaş
34
79
2
Fenerbahçe
34
74
3
Torku Konyaspor
34
66
4
Medipol Başakşehir
34
59
5
Osmanlıspor FK
34
52
6
Galatasaray
34
51
7
Kasımpaşa
34
50
8
Akhisar Belediyespor
34
46
9
Antalyaspor
34
45
AYRINTILI PUAN DURUMU
34.HAFTA
SIVASSPOR
2 - 2
FENERBAHCE
TRABZONSPOR
0 - 6
KASIMPASA
GENCLERBIRLIGI
3 - 1
ESKISEHIRSPOR
OSMANLISPOR
1 - 0
AKHISAR BELEDIYESPOR
KONYASPOR
2 - 1
BESIKTAS
MERSIN IDMAN Y.
2 - 5
BURSASPOR
GAZIANTEPSPOR
2 - 0
ANTALYASPOR
BAŞAKŞEHİR
1 - 0
ÇAYKUR RİZESPOR
GALATASARAY
6 - 0
KAYSERISPOR
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