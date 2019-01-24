Samanyolu Haber /Gündem / Külünk'e göre 'AKP'de yanlış kişiler aday yapıldı, sandıkta hayal kırıklığı olabilir' /24 Ocak 2019 11:20

Külünk'e göre 'AKP'de yanlış kişiler aday yapıldı, sandıkta hayal kırıklığı olabilir'

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, partisinin 31 Mart’taki yerel seçimlerde hayal kırıklığı yaşayabileceğini söyledi.

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Gazete Damga’nın haberine göre “Siyasette en önemli unsur; liyakat, ehliyet ve adalettir” diyen Külünk, AKP’nin belediye başkan adaylarını “Millette karşılığı olmayan isimler aday yapıldı” sözleriyle eleştirdi.

Halkla bütünleşme sağlanamadığı takdirde siyasette başarının gelmeyeceğini vurgulayan vekil, AKP içerisindeki bazı çevrelerin “Halk teşkilattan ne anlar” diye konuştuğunu iddia etti.

Külünk şöyle devam etti: “Sanki şöyle bir hava var. Halk parti teşkilatlarına karışamaz gibi bir düşünce var. Teşkilat ise bunun tam zıttı. Yürütme ile sokak arasındaki en güçlü bağdır. Eğer yürütmenin güçlü olmasını istersen teşkilat sokakla bütünleşmelidir. ‘Halk işine baksın teşkilata ne karışır. Onlar ne anlar’ cümlesini ben maalesef duydum. Bu cümlenin esas olduğu bir yerde halkın iradesini iktidara taşıma gücü kaybolur.”
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