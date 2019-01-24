Çavuşoğlu ilk kez açıkladı: Suriye yönetimiyle dolaylı temasımız var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in bugün Türkiye’ye geleceğini duyurdu. Suriye sınırında oluşturulması planlanan güvenli bölge kararını değerlendiren Çavuşoğlu, Türkiye hükümetinin ilk kez Suriye hükümetiyle ‘dolaylı temas kurduğunu’ söyledi. Bakan, “Suriyeliler için anayasayı Suriyeliler otursun karar versin. Rejimle dolaylı temaslarımız var. Mesajlar verilmesi gerektiği zaman veriliyor. Ama bizim düzeyimizde bir temas yok” açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nın açıklamaları şu şekilde;





REJİMLE DOLAYLI TEMASLARIMIZ VAR: Anayasa komisyonunun toplantısını Cenevre’de gerçekleştirdik ama birkaç isim nedeniyle ilanını yapamadık. Ama çok yaklaştık, çok önemli bir toplantıydı. Biz kimseye rekabet olsun diye ayrı bir platform kurmadık. Bugün anayasa komisyonu konuşuluyorsa, bugün Rusya ve İran’la attığımız adımlar sayesindedir. Son zamanlarda anayasa komisyonunun engellenmesi için bazı Batılı ülkeler hareket ediyor. Bu da esasen biraz kıskançlıktan kaynaklanıyor. Suriyeliler için anayasayı Suriyeliler otursun karar versin. Rejimle dolaylı temaslarımız var. Mesajlar verilmesi gerektiği zaman veriliyor. Ama bizim düzeyimizde bir temas yok.





FIRAT’IN DOĞUSU İÇİN BEKLEME KARARI ALDIK: ABD’nin çekilme kararından sonra Fırat’ın doğusu için bir bekleme kararı aldık. Bu süreci herkesle konuşuyoruz. Şu anda henüz bu harekatla ilgili başkomutandan ilave bir talimat gelmedi. Ama her an bunu başlatacak hazırlık ve kapasite de var.





ATEŞKESİ BAŞARILI ŞEKİLDE UYGULUYORUZ: İdlib’de radikal gruplar var. Bunları kontrol etmek kolay değil. Buraya rejim bunları bilinçli olarak gönderdi. Buradaki ateşkes başarılı bir şekilde uygulanıyor diyebiliriz. Radikal gruplar bundan rahatsız. Bunları destekleyen ülkeler de var. Ama Rusya ve İran’la biz kararlıyız. Rejim siyasi çözüm yerine, askeri çözüme inanıyor. Biz Rusya ile beraber rejimin buraya saldırmasının önüne geçtik. Radikal gruplar bundan huzursuz olduğu için ılımlı muhalefet ve ÖSO’ya saldırmaya başladı. Rusya’yla bilrlikte ortak komisyon kurulması ve devriye atılması gibi gündemler var. Bunları da konuştuk.





VENEZUELA’DA VAHİM GELİŞMELER OLABİLİR: Biz ülkelerin dışlanmasına karşıyız, bir ülkenin içişlerine müdahale edilmesine de karşıyız. Son zamanlarda bazı Latin Amerika ülkeleri ve ABD, Venezuela’nın içişlerine karışmıştır. Venezuela dünyanın en güzel ülkelerinden biridir. Şu andaki gelişmeler ise ciddi bir şekilde endişe veriyor. Biz Venezuela’nın ekonomisine de destek vermeye çalışıyoruz. Seçimle gelmiş bir başkan var, diğer taraftan meclis başkanı kendini başkan ilan ediyor. Bu bir kaosa yol açabilir. Cumhurbaşkanımız dün Maduro’yu arayarak desteğini iletti. Halka hitap ederken, Maduro da Cumhurbaşkanımızın aradığını söylemiş. İnşallah, Venezuela sükunetle bu durumu atlatabilir aksi takdirde vahim gelişmeler olabilir.