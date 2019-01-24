Samanyolu Haber /Ekonomi / Elde iki aylık soğan kaldı /24 Ocak 2019 11:32

Elde iki aylık soğan kaldı

Soğan fiyatları artmaya devam ederken bir kötü haber de Ankara Polatlı'daki büyük depolardan geldi: Elimizde 2 aylık soğan kaldı.

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Son aylarda yüksek fiyatıyla gündeme gelen kuru soğan için depolarda stok yapıldığı iddia edilmiş ve akabinde soğan stoğu bulunan yerlere baskınlar düzenlenmişti.

Ancak soğan fiyatları düşmedi, yükselmeye devam etti. Ankara Polatlı’da bulunan soğan depolarındaki duruma bakılırsa fiyatlar daha da artabilir.
 
Gazeteduvar'da yer alan habere göre devasa depoların sadece dörtte bir oranında dolu olduğu gözlendi. Üreticiler, 15 Nisan’a kadar soğanda yeni mahsul alınmayacağını söylüyorlar. Mevcut duruma göre, Türkiye’de iki aylık soğan kalmış durumda.

SOĞANLARIN ÜÇTE BİRİ ÇÖPE GİDİYOR

Soğan üreticileri durumun böyle olduğu bilinmesine rağmen yurt dışına soğan ihracına devam edildiğini ve şimdi ise bundan dolayı soğan ithalatı yapılacağını söylediler. Üreticiler, soğandaki küf hastalığı nedeniyle soğanların üçte birinin çöpe gittiğini de belirtiyorlar. Hayri Yürekli ismindeki üretici, “depoda yaklaşık 450 bin ton soğan vardı. 150 bin ton fire verdik” diye konuştu.

SOĞANIN DEPODAN ÇIKIŞ FİYATI 3 LİRA 20 KURUŞ

Polatlı’daki depolardan soğanın çıkış fiyatı ise şu an 3 lira 20 kuruş. Üretici Ümit Koyuncu, “soğan ithal edilse de fiyatlar düşmeyecek. Çünkü onun maliyeti de 3 lira olacak” dedi. 
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