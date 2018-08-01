Samanyolu Haber /Gündem / Küçük damada da kıyak var /01 Ağustos 2018 14:38

Küçük damada da kıyak var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcılığına Selçuk Bayraktar'a yakın bir isim getirildi.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcılığına getirilen isimler belli oldu. Bakan yardımcılığına atanan isimlerden biri de Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'a yakın isim olan Mehmet Fatih Kacır oldu.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, Borsa İstanbul’un eski Genel Müdür Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Varank’ın yardımcısı oldu. MÜSİAD YİK üyesi Hasan Büyükdere ise önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı’na atandı. Büyükdere aynı karar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’nda görevlendirildi.

Yayımlanan kararnamelerdeki atamalar şöyle:

“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında atama usullerine dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci ve 3’üncü maddeleri uyarınca Mehmet Fatih Kacır ve Çetin Ali Dönmez atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına, Cumhurbaşkanı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 ve 13’üncü maddeleri uyarınca Hasan Büyükdere atanmış ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı ise Mustafa Varank.


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