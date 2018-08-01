Pasaport tahditleri neden kalkmıyor?

Konuyla ilgili mücadele eden HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, ozguruz.org'a verdiği röportajda pasaport tahditleriyle ilgili gelinen süreci anlattı.







KAOS VAR, SONUÇ KİŞİDEN KİŞİYE DEĞİŞİYOR









BOŞANSA DA PASAPORT ALAMIYOR





Gergerlioğlu şöyle devam etti:





''O zaman doğal sebeplerle boşanayım diyenler de oluyor. Ancak yine kabul edilmiyor. Eski eşinden dolayı pasaport başvurusu kabul edilmeyen insanlar oluyor. Türkiye büyük bir cezaevine dönmüş durumda. KHK ile mağdur edilenlerde %90'a yakın insanımız depresyonda. 2173 kişiyle yapılan araştırmamıza göre KHK'lı aileler içinde büyük problemler var. KHK mağdurlarında stres eşiği düştüğü için inanılmaz bir boşanma, nişandan bozma, evladı reddetme gibi şeyler oluyor. İstihbari kavramlar üzerinden dönüyor zaten mevzular. İltisak, iltihak vs. gibi. bunlar insanları korkutan şeyler.''





MAHKEMEDE BERAAT ETSE BİLE İŞE İADE EDİLMİYORLAR





''Yakın arkadaşlarımdan da görüyorum, en kısa sürede bu ülkeden ayrılmak isteyenler çoğaldı. Bir fırsatını bulsam da gitsem diyen insanlar çok fazla. Ancak pasaport vermeme uygulaması yüzünden bu insanlar mağdur oluyor. Hatta şöyle vak'alar da var. 2 yıl önce KHK ile ihraç olmuş kişi, adli mahkemelerde bu sebepten yargılanmış ve beraat etmiş. İşe iade için başvurduğunda OHAL Komisyonu 'bizim kriterlerimize göre işe geri dönemezsiniz' diyor. Ne idüğü belirsiz kriterlerle insanlar işine dönemiyor, yurtdışına da gidemiyor. Bu boğucu ortam yüzünden inanlarımız Ege'de veya Meriç'ten dışarıya çıkmaya çalışıyor. Bu iki yıllık süreçte 13'ü çocuk 22 kişi boğularak vefat etti.''





BİLİM ADAMLARINA CEHENNEMİ YAŞATIYORLAR





Yurtdışında görev yapabilecek kalitede yüzlerce akademisyenin, toplamda 4500 bilim adamının cehennemî ortamda yaşamak zorunda kaldığını ifade eden Gergerlioğlu ''bu kişiler yurtdışında iş bulabilir, popüler üniversitelerden teklif alanlar oluyor ama çıkamıyor. Bir de uzun süredir babadan veya eşten ayrı kalan insanlar var. Bunlar da başka problemleri yaşıyor. Toplumun bir kısmı gülüyor ama insanların bir kısmı da ağlıyor maalesef.'' diye konuştu.





Gergerlioğlu, parti olarak pasaport tahditleriyle ilgili çabalarının süreceğini de ifade etti.





''Çok büyük bir kaos var, kimsenin bilgisi yok diyen Gergerlioğlu ''önce 180 bin olarak açıklanan rakam daha sonra nedense 150 bine düşürüldü ancak bu kişiler için de genel bir düzelme yok. Nüfus müdürlükleri de bu konuda oldukça bilgisiz. Gördüğümüz kadarıyla her kişi için bireysel duruma göre bir karar var, genel bir karar yok. Kişiden kişiye sonuç değişiyor. Bir yandan da başıma bir iş gelir korkusuyla insanlar nüfus müdürlüklerine bile başvurmaya korkuyor. Ne olacağı belli olmayan bir memleket oldu çünkü burası. Hakkında soruşturma olanın yakınına pasaport verilmemesi zaten hukuki değil, ancak hukuk da yok'' dedi.