Samanyolu Haber /Ekonomi / 5 puan artırılan enflasyon beklentisi ağır doğalgaz zammı bilinerek hazırlanmış /01 Ağustos 2018 12:25

5 puan artırılan enflasyon beklentisi ağır doğalgaz zammı bilinerek hazırlanmış

Ekonomistler elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yapılan zammın enflasyona etkisini 35-40 baz puan aralığında hesaplarken, zam TCMB'nin yılsonu tahmininde yer alıyor.

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Reuters'ın haberine göre, ekonomistler elektrik/gaz fiyatlarına yapılan zammın enflasyona etkisini 35-40 baz puan hesaplıyor.

Elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın fiyatına dün yapılan yüzde 50 zammın ardından, konutta tüketilen doğalgazın fiyatı yüzde 9 artırıldı.
Ayrıca perakende elektrik fiyatı bugünden geçerli olmak üzere, konut için yüzde 9, diğer tüketiciler için yüzde 14 arttırıldı.

Elektrik fiyatlarının tüketici sepetinde yaklaşık yüzde 2.4 ağırlığı bulunurken, doğalgaz fiyatlarının ağırlığı yaklaşık 1.5 seviyesinde bulunuyor.

TCMB'nin enflasyon raporunda, "Akaryakıt dışındaki enerji kalemlerinde yılın üçüncü çeyreğinde Nisan Enflasyon Raporu dönemindeki öngörülere kıyasla daha yüksek oranlı fiyat ayarlamaları yapılacağı varsayılmıştır" ifadeleri yer alıyor.
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