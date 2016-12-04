Samanyolu Haber /Dünya / Küba Devrimi’nin lideri Fidel Castro için cenaze töreni /04 Aralık 2016 19:19

Küba Devrimi’nin lideri Fidel Castro için cenaze töreni

25 Kasım’da hayatını kaybeden Küba Devrimi’nin lideri Fidel Castro, düzenlenen sade bir tören ile Santa Ifigenia mezarlığına defnedildi.

Fidel Castro için doğduğu şehirde cenaze töreni

Santiago de Cuba kentinde 21 atışla başlayan ve medyaya kapalı gerçekleşen cenaze törenine aile üyelerinin yanı sıra Güney Amerika başta olmak üzere çok sayıda ülkenin devlet ve hükumet başkanı katıldı.

On binlerce Kübalı da kortejin geçtiği güzergahta Castro’nun naaşını selamlamak üzere yollarda toplandı.

90 yaşında başkent Havana’da hayata gözlerini yuman Castro’nun naaşı ölümünün hemen ardından özel bir törenle yakılmış ve külleri ülke turuna çıkarılmıştı.

Çarşamba günü yerel saatle 07.00’de muhafızlar eşliğinde bir askeri cipin arkasındaki cam hazneye yerleştirilen tabut, Havana’daki Devrim Meydanı’nda kortej eşliğinde çıkarılarak Malecon sahil yolundan Küba kırsalına doğru hareket etmişti.

Küba bayrağına sarılı sedir bir tabut içinde taşınan küller, Castro ve Kübalı devrimcilerin bundan yaklaşık 60 yıl önce diktatör Fulgencio Batista’yı iktidardan indiren devrimin ardından yaptığı zafer yolculuğunu tersten kat ederek müteveffa lideri yad etti.

Bu arada Küba Devlet Başkanı Raul Castro, Santiago’da Fidel Castro’nun küllerini defin töreni için bekleyen halka hitaben yaptığı konuşmada, devrimin liderinin adının sokaklara verilemeyeceğini ve heykellerinin dikilmeyeceğini söyledi.

Fidel Castro, hafta boyunca başkent Havana’da yıllarca Küba halkına ateşli konuşmalar yaptığı Devrim Meydanı’nda düzenlenen törenle anılmıştı.
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