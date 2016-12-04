Samanyolu Haber /Gündem / Kriz yok ama taksi ve dolmuşa zam geldi! /04 Aralık 2016 19:19

Kriz yok ama taksi ve dolmuşa zam geldi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nün (UKOME), ağustos ayında duyurduğu taksi, minibüs, taksi dolmuş, okul ve personel servis araçları yapılan ücret zammı yılın son ayında yürürlüğe girdi.

Sokaktaki vatandaştan efsane ekonomi analizi

Taksilerde açılış ücreti 3,20 liradan 3,45 liraya, mesafe tarifesi ise 2 liradan 2,10 liraya; minibüslerde öğrenci 1,10 liradan 1,15 liraya, 0-2 km aralığı ücret (indi-bindi) 1,65 liradan 1,80 liraya çıktı. Öğrenci olmayanlar için indi-bindi 2 liradan 2,5 liraya çıktı.

Kadıköy – Bostancı arası dolmuş ücreti 3 liradan 3,25 liraya; Bostancı-Taksim arası yolculuk 7 liradan 8 liraya çıktı. Kadıköy -Taksim ise 5,5 liradan 6,5 liraya yükseldi.

Personel servis araçlarında 10-17 koltuklu araçlarda ilk kalkış ücreti 86 liradan 92 liraya, her km için ücret ise 0,88 lira iken 0,94 lira olarak belirlendi.
<< Önceki Haber Kriz yok ama taksi ve dolmuşa zam geldi! Sonraki Haber >>

Yalanlar ve Gerçekler

Yalanlar ve Gerçekler

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:38:28