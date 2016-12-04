Kriz yok ama taksi ve dolmuşa zam geldi!

Taksilerde açılış ücreti 3,20 liradan 3,45 liraya, mesafe tarifesi ise 2 liradan 2,10 liraya; minibüslerde öğrenci 1,10 liradan 1,15 liraya, 0-2 km aralığı ücret (indi-bindi) 1,65 liradan 1,80 liraya çıktı. Öğrenci olmayanlar için indi-bindi 2 liradan 2,5 liraya çıktı.





Kadıköy – Bostancı arası dolmuş ücreti 3 liradan 3,25 liraya; Bostancı-Taksim arası yolculuk 7 liradan 8 liraya çıktı. Kadıköy -Taksim ise 5,5 liradan 6,5 liraya yükseldi.





Personel servis araçlarında 10-17 koltuklu araçlarda ilk kalkış ücreti 86 liradan 92 liraya, her km için ücret ise 0,88 lira iken 0,94 lira olarak belirlendi.