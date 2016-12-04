Alman Politikacılardan sert Türkiye eleştirisi

Alman Hristiyan Demokrat Birlik partili Başbakanlık Müsteşarı Peter Altmaier ve Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mülteci mutabakatını feshedebilecekleri şeklindeki sözlerini eleştirdi.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında karşılıklı ve birbirine bağımlı çıkarların söz konusu olduğunu belirten Başbakanlık Müsteşarı Altmaier, Türkiye ile varılan mülteci geri kabul mutabakatının AB açısından bağımlılık yaratma tehlikesinin bulunmadığını söyledi. AB'ye şantaj yapılamayacağını belirten Altmaier Türk Hükümeti'nden terörle mücadele yasasının değiştirilmesini talep etti.





Türkiye'nin verdiği sözlere uyması şartıyla ikili işbirliğinin sürdürülmesine dair birçok nedenin bulunduğunu ifade eden Peter Altmaier Türkiye'nin Ortadoğu'nun istikrarı, mülteci kaçakçılığıyla mücadele ve Türkiye'ye sığınan mültecilerin iyi bir geleceğe kavuşturulması açısından önemli bir partner olduğunu söyledi. Başbakanlık Müsteşarı vize muafiyetinin yürürlüğe girmesinin birlikte kararlaştırılan şartların Türkiye tarafından yerine getirilmesine bağlı olduğunu sözlerine ekledi.





‘Sıra Gümrük Birliğine gelebilir'





Türkiye'ye daha sert davranılmasını talep eden Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier, ‘anlaşmazlıkta AB'nin gülünç duruma düşürülmesine müsaade edilemeyeceğini ve Türkiye'nin kaybedecek çok şeyi olduğunu söyledi. Bouffier ‘Focus' adlı Alman haber dergisine verdiği demeçte mülteci mutabakatının Türkiye' tarafından feshedilmesi durumunda Gümrük Birliği anlaşmasının feshinin gündeme getirilebileceğini belirtti. Hessen Eyalet Başbakanı, Türkiye'nin AB ile imzaladığı anlaşmadan büyük yararlar sağladığını ve Alman şirketlerinin Türkiye'de büyük yatırımlarının bulunduğunu dile getirdi.





Volker Bouffier Türkiye'nin öncelikle Almanya ile arasındaki bağları gevşetmesi durumunda refah düzeyini korumasının mümkün olmayacağını iddia etti ve anlaşmalara uymamasının Türkiye'yi daha zararlı çıkaracağını belirterek, "Anlaşmaları bozan taraf, diğer anlaşmaların da bozulabileceğini bilmeli”, dedi.