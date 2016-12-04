Samanyolu Haber /Dünya / Alman Politikacılardan sert Türkiye eleştirisi /04 Aralık 2016 19:11

Alman Politikacılardan sert Türkiye eleştirisi

Hristiyan Demokrat Birlik partili Alman politikacıları Türkiye'nin mülteci anlaşmasını koz olarak kullanmasını eleştirdiler.

Alman Politikacılardan sert Türkiye eleştirisi

Alman Hristiyan Demokrat Birlik partili Başbakanlık Müsteşarı Peter Altmaier ve Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mülteci mutabakatını feshedebilecekleri şeklindeki sözlerini eleştirdi.
Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında karşılıklı ve birbirine bağımlı çıkarların söz konusu olduğunu belirten Başbakanlık Müsteşarı Altmaier, Türkiye ile varılan mülteci geri kabul mutabakatının AB açısından bağımlılık yaratma tehlikesinin bulunmadığını söyledi. AB'ye şantaj yapılamayacağını belirten Altmaier Türk Hükümeti'nden terörle mücadele yasasının değiştirilmesini talep etti.

Türkiye'nin verdiği sözlere uyması şartıyla ikili işbirliğinin sürdürülmesine dair birçok nedenin bulunduğunu ifade eden Peter Altmaier Türkiye'nin Ortadoğu'nun istikrarı, mülteci kaçakçılığıyla mücadele ve Türkiye'ye sığınan mültecilerin iyi bir geleceğe kavuşturulması açısından önemli bir partner olduğunu söyledi. Başbakanlık Müsteşarı vize muafiyetinin yürürlüğe girmesinin birlikte kararlaştırılan şartların Türkiye tarafından yerine getirilmesine bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

‘Sıra Gümrük Birliğine gelebilir'

Türkiye'ye daha sert davranılmasını talep eden Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier, ‘anlaşmazlıkta AB'nin gülünç duruma düşürülmesine müsaade edilemeyeceğini ve Türkiye'nin kaybedecek çok şeyi olduğunu söyledi. Bouffier ‘Focus' adlı Alman haber dergisine verdiği demeçte mülteci mutabakatının Türkiye' tarafından feshedilmesi durumunda Gümrük Birliği anlaşmasının feshinin gündeme getirilebileceğini belirtti. Hessen Eyalet Başbakanı, Türkiye'nin AB ile imzaladığı anlaşmadan büyük yararlar sağladığını ve Alman şirketlerinin Türkiye'de büyük yatırımlarının bulunduğunu dile getirdi.

Volker Bouffier Türkiye'nin öncelikle Almanya ile arasındaki bağları gevşetmesi durumunda refah düzeyini korumasının mümkün olmayacağını iddia etti ve anlaşmalara uymamasının Türkiye'yi daha zararlı çıkaracağını belirterek, "Anlaşmaları bozan taraf, diğer anlaşmaların da bozulabileceğini bilmeli”, dedi.
<< Önceki Haber Alman Politikacılardan sert Türkiye eleştirisi Sonraki Haber >>

Yalanlar ve Gerçekler

Yalanlar ve Gerçekler

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:45:37