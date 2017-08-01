Kronik hasta 22 aylık bebek annesi ile cezaevine konuldu...

Kronik yüksek ateş hastalığı olan 22 aylık Hüma Sultan isimli bebekten bunlardın biri. Hüma Sultan’ın önce Aralık 2016’da babası tutuklandı. Altı aydır babasız kalan Hüma Sultan geçtiğimiz günlerde ikinci bir şok daha yaşadı. Bu kez 19 Temmuz’da iki bayanın bir şikayeti üzerine annesi tutuklandı. Hüma Sultan da annesinin yanına gitmek zorunda kaldı ve cezaevi ile tanıştı.





Şimdi Küçük Huma Sultan bir şikayetle tutuklanan annesi ile zorlu cezaevi şartlarına alışmaya çalışıyor. Hastalığından dolayı nöbetlerinin tekrar tekrar gerçekleşme durumu olduğu için zor koşullarda hayata tutunuyor.





15 Temmuz’dan sonra Hizmet Hareketi’ne yönelik kitlesel kırımlar ve insan hakları ihlalleri zirve yaptı. CHP’li Gamze İlgezdi’nin raporlaştırdığı ihlallerin ilk sırasında hamile ve yeni doğum yapmış kadınların hapsedilmesi var. İlgezdi’nin raporuna göre bugünü kadar lohusa yatağından ya da hamile olduğu için 29 anne tutuklandı. İkinci ihlal ile anneleri tutuklandığı için cezaevlerinde yaşamak zorunda kalan çocuklar. Haksız tutukluluklar ve tutuksuz yargılama gibi hukuki haklar kullandırılmadığı için anneleriyle birlikte cezaevlerinde yaşamak zorunda kalan 560’dan fazla çocuk bulunuyor.





AKP hükümeti milletvekillerinin soru önergeleri ve bizzat şahitlikleriyle gündeme getirdiği bu zulümler konusunda adım atmıyor. Hergün yeni bir dram ve zulüm ekliyor.