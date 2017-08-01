Samanyolu Haber /Spor / Milli Takım Hocası için anlaşamadılar... /01 Ağustos 2017 01:12

Milli Takım Hocası için anlaşamadılar...

Beşiktaş ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Milli Takım ve Şenol Güneş konusunda bir açıklama yaptı.

SHABER3.COM

İşte Beşiktaş'ın Şenol Güneş konusunda yaptığı açıklamanın tamamı...''Öncelikle Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevi için başarılı hocamız Sayın Şenol Güneş'in adının geçmesinden tüm camiamızın onur duyduğunu bir kez daha dile getirmek isteriz. Milli Takım hepimizin Milli Takımı'dır. Milli Takımımız'ın başarısı hepimizin başarısıdır. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Başkanımız Sayın Fikret Orman'ın bilgisi dahilinde hocamız Sayın Şenol Güneş'e Beşiktaş'taki görevi devam ederken, aynı zamanda Milli Takımımızı da yönetmesi için 4 maçlık bir teklif sunulmuştur. Bu teklifle ilgili hem Başkanımız hem de Teknik Direktörümüz ortak bir değerlendirme yaparak böyle bir çalışma modelinin hem hepimizin ortak gururu olan Milli Takımımıza hem de ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaşımıza katkı sağlamayacağı konusunda hemfikir olmuştur.Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Güneş ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören arasında bugün Başkanımız Sayın Fikret Orman'ın bilgisi dahilinde gerçekleşen nezaket ziyaretinde de bu ortak karar tekrar ifade edilmiş, bu onurlu görev için yapılan bu kıymetli teklife teşekkür edilmiştir.Dolayısıyla tüm kamuoyunun haklı takdirini kazanmış başarılı hocamız Sayın Şenol Güneş, son iki sezondur olduğu gibi Beşiktaşımızın yeni başarıları için çalışmaya devam etmektedir.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK''

BİR AÇIKLAMA DA TFF'DEN

"Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın başına geçmesi için teklif götürdüğü ama olumsuz cevap aldığı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş için açıklama yaptı.TFF'nin açıklaması şöyle:"Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün bilgisi dahilinde bugün Teknik Direktör Sayın Şenol Güneş ile Beşiktaş'taki görevinin yanı sıra A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Federasyonumuzda bir görüşme yapılmış, kendisine 2018 Dünya Kupası kalan grup eleme maçlarında görev yapması için bir öneride bulunulmuştur. Yapılan görüşme sonucunda Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Sayın Şenol Güneş' in aldığı kararı saygıyla karşılıyoruz."
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