Samanyolu Haber /Gündem / KHK ile kapatılan üniversitenin öğrencilerine mezuniyet şoku /31 Temmuz 2017 23:04

KHK ile kapatılan üniversitenin öğrencilerine mezuniyet şoku

KHK ile kapatılan ve Erciyes Üniversitesi’ne bağlanan Melikşah Üniversitesi’nin mezunları için kurulan komisyon yüzlerce öğrenci arasında sadece 11 öğrenciyi mezun saydı. Komisyonun neye göre karar verdiği açıklanmadı.

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Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 2016 yılında kapatılan ve daha sonra Erciyes Üniversitesi’ne bağlanan Melikşah Üniversitesi’nin mezun konumdaki öğrencileri için karar çıktı. Erciyes Üniversitesi’nde konuyla ilgili kurulan komisyon, yaptığı incelemenin ardından 11 öğrencinin mezun edildiğine ilişkin karar verdi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 23 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 667 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile kapatılan Melikşah Üniversitesi’ndeki tüm bina ve taşınmazlar Erciyes Üniversitesi’ne devredildi. Melikşah Üniversitesi öğrencilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için komisyon kuruldu. Komisyon mezun durumda olan bazı öğrencilerin durumunu masaya yatırdı. Ve bu konuda beklenen karar çıktı. Konuyla ilgili olarak Erciyes Üniversitesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kapatılan Melikşah Üniversitesinden mezun konumunda olan öğrencilerin durumları incelenmiş ve listede adı geçenler mezun edilmiş diplomaları e-imzaya sunulmuştur.”

Açıklamada, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Hukuk Fakültesi olmak üzere toplam 11 öğrencinin mezun edildiği belirtildi.

Kapatılan Melikşah Üniversitesi’nden gelen yüzlerce öğrenci okulu bitirmişken seçilen 11 öğrencinin hangi kriterlere göre ve neden mezun sayıldığı bilinmiyor.
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