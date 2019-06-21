Samanyolu Haber /Ekonomi / Krizin tuzu biberi oldu /21 Haziran 2019 13:24

Krizin tuzu biberi oldu

Ekonomik krizden en fazla etkilenen sektörlerinden başında gelen inşaatta stoklar şişti. 2 milyondan fazla yeni mesken elde kaldı. Sektör artan maliyetler sebebiyle durduk yerde zarar ediyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyet endeksi (İME) 2019 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,41 arttı. 

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,14, işçilik endeksi yüzde 0,41 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 26,52, işçilik endeksi yüzde 26,15 arttı.

Dolar kurundaki artışa bağlı malzeme fiyatları katlanınca müteahhitin yıllık maliyet artışı yüzde 26'yı geçti. 

BİNA İNŞAATININ MALİYETİ YÜZDE 26,59 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,59 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,94, işçilik endeksi yüzde 0,23 arttı. 

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 26,75, işçilik endeksi yüzde 26,23 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,28, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,80 arttı. 

Bir önceki aya kıyasla malzeme endeksi yüzde 2,75, işçilik endeksi yüzde 1,12 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 25,79, işçilik endeksi yüzde 25,86 arttı.
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