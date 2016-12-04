Samanyolu Haber /Gündem / 'Millet darbeyi 16 saatte kendi lehine darbeye dönüştürdü' /04 Aralık 2016 19:37

'Millet darbeyi 16 saatte kendi lehine darbeye dönüştürdü'

Tayyip Erdoğan, darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL ve "Cemaat"e yönelik devam eden soruşturmalar hakkında "15 Temmuz'da önümüzü kesmeye çalışanlar başaramadı. Milletim o gece tereddütsüz meydanlara yürüdü, darbeyi kendi lehine darbeye dönüştürdü" dedi.

Erdoğan'dan bir 15 Temmuz itirafı daha..

Erdoğan'ın konuşmasının o kısmı şöyle:

"14 yıl geride kaldı. Bu 14 yıl Türkiye’nin tarihinin en büyük değişimlerini, gelişmelerini yaşadığı dönem oldu. Hedeflerimize ulaşmak için ümit varsa 14 yıldaki başarılarımız sayesindedir. Bu süreç içinde özellikle önümüzü kesme gayretlerinde en son adım 15 Temmuz darbe girişimi olmuştur. İçeriden ve dışarıdan atılan bu adımla önümüzü kesmeye çalışanlar, milletimizin hakka yürüyüşü ile bunu başaramadılar. İstediğimiz kadar F16’lara, istediğiniz kadar tanklara, toplara sahip olun. Bilin ki bir milletin inancı, ölümü öldürmesi onun karşısında hiçbir şeyi varlık olarak ortaya koyamazsınız. 16 saatte darbeyi kendi lehine darbeye dönüştürdü. Meydanlara yürüyün dediğimiz zaman benim milletim meydanlara yürüdü. Bunun neticesini de 16 saatte aldık. Bu ülkeyi hiçbir ayrıma tabi tutmaksızın tek bir millet yaptık.”

MADEM DARBE BİTTİ O ZAMAN NEDEN...

Madem darbe millet lehine döndü o zaman neden OHAL devam ediyor? Neden KHK üstüne KHK çıkıyor?

Neden hiç bir şeyle alakası olmayan on binlerce sivil insan zindanlarda işkence görüyor?

Neden esnafın malına mülküne el konmaya devam ediyor?

Neden 200 bin insanın pasaportu iptal edildi?

ve bunun gibi yüzlerce soru, sosyal medyada konuşulmaya başladı..
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