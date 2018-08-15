Samanyolu Haber /Gündem / Kriz sebebiyle kendini yakan esnaf hayatını kaybetti /15 Ağustos 2018 22:58

Kriz sebebiyle kendini yakan esnaf hayatını kaybetti

Çorum'da alacaklarını tahsil edemediğini için kendisini yakan Bektaş Keçebaşoğlu, iki gündür süren yaşam savaşını kaybetti

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Olay, 2 gün önce Çorum Sungurlu'da ilçe meydanındaki havuzlu parkta yaşandı. Alacaklarını alamadığını iddia eden oto lastikçi Bektaş Keçebaşoğlu (60), bir anda üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdi. Bektaş Keçebaşoğlu'nun yandığını gören çevredeki vatandaşlar, alevler arasındaki Keçebaşoğlu’nu süs havuzuna attı. 

Ağır yaralı olarak önce Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Keçebaşoğlu, burada yapılan ilk müdahale sonrası Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 2 gün yoğun bakımda kalan Keçebaşoğlu hayatını kaybetti.
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