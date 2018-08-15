ABD: Brunson'u serbest bırakırsanız bazı yaptırımlar kalkabilir

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Türkiye'nin bazı ABD ürünlerine yönelik ek vergi kararı hakkında açıklama yaptı. Sanders, "Türkiye'nin ek ithalat vergileri üzücü. Yanlış yönde atılmış bir adım. Bizimki ulusal güvenlik nedeniyle atılmış bir şey, onların vergileri ise bize cevap. Desteklemiyoruz" diye konuştu.





'BRUNSON SERBEST BIRAKILSA DAHİ EK VERGİLER SÜRECEK'





Sanders, Rahip Brunson'un serbest kalması halinde de Türkiye'ye ek gümrük vergisi uygulamayı sürdüreceklerini söyledi.





Sanders, Erdoğan ve Türkiye'nin Brunson'a çok haksız davrandığını yorumuyla birlikte "Brunson'ın serbest kalması durumunda Türkiye'ye ek ithalat vergileri kalkmayacak. Bu mesele ayrı, ulusal güvenliğimizle ilgili. Brunson'ın serbest kalması durumunda Türk yetkililere uygulanan yaptırımların kaldırılması düşünülebilir" ifadelerini kullandı.