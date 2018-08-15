Samanyolu Haber /Gündem / Brunson'un avukatı: Sağlık sebebiyle tahliye talebimiz yoktu, kararlar tamamen siyasi /15 Ağustos 2018 23:03

Brunson'un avukatı: Sağlık sebebiyle tahliye talebimiz yoktu, kararlar tamamen siyasi

Pastör Andrew Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt, "Sağlık sorunu gerekçesiyle ev hapsine alındı ancak herhangi bir sağlık sorunu yok ve bizim bu yönde bir talebimiz olmadı. Karar tamamen siyasi" diye konuştu.

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RS FM'e konuşan avukat İsmail Cem Halavurt, Brunson'un tutukluluğunu ve ev hapsine alınması sürecini değerlendirdi.

'YARIN VEYA ÖBÜR GÜN KARAR ÇIKAR'

Tahliye talebinin reddedildiğini hatırlatarak sözlerine başlayan Halavurt, "Davanın asıl mahkemesine dilekçe verdik. Reddedip bir üst mahkemeye gönderdi. Yarın veya öbür gün bir karar çıkar." dedi.

'MEMLEKETİNE DİLEDİĞİ GİBİ GİDİP GELMESİ GEREKİR'

Halavurt, hukuken delil yetersizliği nedeniyle tahliye beklendiğini belirterek, "Delillerin yetersiz olduğu gerekçesiyle tahliye edilmesi gerektiğini düşünüyorduk. Hukuken böyle olması gerekir. Tahliyesinin yanı sıra adli kontrol hükümlerinin de kaldırılması gerekir. Memleketine dilediği gibi gidip gelmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

'SAĞLIK SORUNU NEDENİYLE TAHLİYE TALEBİMİZ YOKTU'

Brunson'un 'sağlık sorunları' gerekçe gösterilerek tutuklu bulunduğu hapishaneden tahliye edilerek ev hapsine alınmasına değinen avukat Halavurt, Ev hapsine alınmasını gerektirecek herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Ev hapsi kararı tamamen siyasidir. Duruşmada bir ağlama krizi geçirmişti ve bunun cezaevi koşullarının getirdiği psikolojik yıpranma nedeniyle olduğunu mahkemeye iletmiştik ancak sağlık sorunları nedeniyle bir tahliye veya ev hapsi kararı talebimiz olmadı." diye konuştu.

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