Samanyolu Haber /Gündem / İşsizlerin eğitim seviyesi de şaşırttı... Doktoralılar bile işsiz /11 Temmuz 2019 11:06

İşsizlerin eğitim seviyesi de şaşırttı... Doktoralılar bile işsiz

İŞKUR'un Haziran ayı verilerinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Buna göre, İŞKUR'daki kayıtlı işsizlerin 899'u doktoralı, 20 bini yüksek lisans mezunu, 664 bini ise lisans mezunu.

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İŞKUR'un Haziran ayı işsizlik istatistikleri açıklandı.

Rapora göre, Haziran ayında İŞKUR aracılığıyla 78 bin 121’i erkek, 39.736’si kadın olmak üzere 117 bin 857 kişi işe yerleştirildi. Haziran ayında İŞKUR aracılığıyla işe yerleşen kişi sayısı bir önceki aya göre yüzde 25,3 azaldı.

Yine rapora göre, kayıtlı işsiz sayısı yılın bir önceki ayına göre yüzde 8,1’lik artış göstererek 4 milyon 417 bin 814 kişi oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 49,5’i erkek, yüzde 50,5’i kadın, yüzde 35,9’u ise 15-24 yaş grubunda.

EĞİTİM VERİLERİ

Rapora göre İŞKUR'daki kayıtlı işsizlerin 256 bin 550'si okur-yazar değil. Kayıtlı işsizlerin 1 milyon 744 bin ilköğretim mezunuyken, 1 milyon 139 bini ortaöğretim veya lise mezunu.

Kayıtlı işsizlerin 664 bin lisans, 20 bin 592 yüksek lisans mezunuyken, 899'u ise doktoralı.
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