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Kritik ziyaret ertelendi
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18 Aralık 2016 22:49
Kritik ziyaret ertelendi
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Türkiye'ye gelmiyor
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'nin yarın Ankara'ya yapacağı ziyaretinin ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi. Erteleme sebebi ise açıklanmadı
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