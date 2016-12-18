Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray Ankara'dan bir puanla döndü /18 Aralık 2016 22:45

Galatasaray Ankara'dan bir puanla döndü

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi.

Galatasaray Ankara'dan bir puanla döndü


MAÇTAN DAKİKALAR


1. dakikada Umar'ın sağ kanattan yaptığı ortada meşin yuvarlak Webo'nun önünde kaldı. Webo'nun gelişine çektiği şutu Muslera direk dibinde son anda kurtardı.


3. dakikada ceza sahası içinde Bruma'nın pasıyla topla buluşan Yasin Öztekin meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1


9. dakikada sağ kanattan ceza sahasına açılan ortaya ön direkte iyi yükselen Webo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


29. dakikada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Eren Derdiyok, meşin yuvarlağı kaleci Muslera'nın kucağına bıraktı.


35. dakikada Regattin'in sağ kanattan ortasında topa iyi yükselen Webo meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1


59. dakikada Sneijder'in ceza sahası içinde sol çaprazdan yerden çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.


76. dakikada sağ kanattan Galatasaray kalesine doğru ilerleyen Vrsajevic'in ceza sahasının dışından çektiği şut az farkla auta çıktı.


86. dakikada Umar'ın açtığı ortaya iyi yükselen Webo topu ağlarla buluşturdu. 2-1


88. dakikada Semih Kaya'nın ceza sahası içinden sol ayağıyla vurduğu şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2
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