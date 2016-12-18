Samanyolu Haber /Gündem / Almanya ile Türkiye arasında şimdi de Noel krizi /18 Aralık 2016 22:51

Almanya ile Türkiye arasında şimdi de Noel krizi

Alman basınında çıkan haberlere göre, İstanbul Lisesi yönetimi okulun Almanca bölümüne gönderdiği mail ile derslerde Noel konusunun işlenmesini yasakladı.

Almanya ile Türkiye arasında şimdi de Noel krizi

 Noel adetlerinin aktarılmaması ve Noel’e dair şarkıların söylenmemesi istenildi. Ayrıca, Almanya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda her yıl geleneksel olarak yapılan Noel kutlamalarına okul korosunun katılması da engellendi.

Almanya: Karar üzüntü verici


Söz konusu haberler üzerine İstanbul Lisesi yönetiminin aldığı kararı sürpriz ve üzüntü verici olarak nitelendiren Alman Hükümeti, konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “İstanbul Lisesi yönetiminin aldığı sürpriz kararı anlayamıyoruz” denildi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında,” Uzun bir Türk-Alman geleneği geçmişine sahip olan okulda, Noel öncesinde kültürlerarası değişime bu yıl ara verilmiş olması üzüntü verici” ifadeleri yer aldı. Konunun Türk makamlarıyla irtibata geçilerek değerlendirileceği de kaydedildi.


Siyasilerden de Tepki Geldi


Eski Savunma Bakanı ve CDU/CSU Federal Meclis Grubu Başkanvekili Franz Josef Jung, Almanya’nın İstanbul Lisesi’ne mali katkı sunduğunu hatırlatarak, ders içeriğinin belirlenmesinde de söz sahibi olması gerektiğini savundu. Noel’in Alman ve Hristiyan kültüründen ayrılamayacağını kaydeden Jung, “Geleneklerin yaşatılmasının yasaklanması kabul edilemez” dedi.


CSU Genel Sekreteri Andreas Scheuer ise kararı “din özgürlüğünün ihlali” olarak nitelendirdi. Scheuer, “Atılan adım Erdoğan Türkiyesi’nin Avrupa ile tüm köprüleri attığını kanıtlıyor” diye konuştu.


Okula Maddi Desteğin Kesilmesi İstendi


Kararın kabul edilemez olduğunu söyleyen Yeşiller Partisi Dış Politika Sözcüsü Omid Nouripour da Alman Hükümetinin konuyu Türk Hükümetiyle görüşmesini, gerekirse okula yapılan maddi desteği kesmesini istedi.


Almanya, İstanbul Erkek Lisesi ve Alman Lisesi’nde görev yapan 80 dolayında öğretmeni finanse ediyor. Öğretmenlerden 35’i İstanbul Lisesi’nde görev yapıyor.


Almanya’nın gönderdiği öğretmenlerin, 1957 tarihinde iki ülke arasında imzalanan kültür anlaşmasında yer alan, “Taraflar, diğer memleketin kültür zenginlikleri hakkında bilgi vermek hususunda karşılıklı yardımda bulunmaya gayret sarf edeceklerdir” ifadesi uyarınca görev yaptıkları belirtiliyor.
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