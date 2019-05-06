Samanyolu Haber /Ekonomi / Kripto para piyasası 180 milyar doları aştı /06 Mayıs 2019 19:11

Kripto para piyasası 180 milyar doları aştı

Berkshire Hathaway kurucusu Warren Buffett’ın Bitcoin bir “kumar aracı” olarak tanımlamasının ardından piyasada görülen düşüşe rağmen piyasa hacmi 180 milyar doların üzerine çıktı.

SHABER3.COM

Kripto para birimleri piyasalarına yönelik açıklamaların ardından piyasada görülen düşüş eğilimi devam ediyor. Piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.93 düşüşle 5,724 dolara indi ve 101 milyar 232 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 55.6’sını oluşturdu.

Toplam 2,149 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 2.46 ile yalnızca Ethereum yükselirken, en büyük 100’den de son 24 saatte 67’si düştü ve yüzde 22.78 ile en çok 85’inci sıradaki Maximine Coin değer kaybetti.

Piyasadaki dalgalanmalara rağmen 180 milyar doların üzerine çıkan piyasa hacmi son 24 saatte 182 milyar 203 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 47 milyar 476 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.93

2.Ethereum yüzde 2.46 yükseldi

3.Ripple yüzde 0.05

4.Bitcoin Cash yüzde 0.91

5.Litecoin yüzde 1.97

6.EOS yüzde 1.57

7.Binance Coin yüzde 2.91

8.Tether yüzde 0.24

9.Stellar yüzde 0.77

10.Cardano yüzde 0.70 düşerken
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