İşsizler hükümet için yolunacak kaz mı?

Yılda 1 milyonu aşkın kişinin müracaat ettiği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı.





Zam ile birlikte KPSS oturumlarının her biri için 60 lira olan ücret 75 liraya, KPSS alan bilgisi sınavlarının her bir oturumu için 40 lira olan ücret de 50 liraya yükseldi.





ÖĞRETMEN ADAYLARI 220 TL ÖDEYECEK

Öğretmenlik Alan Bilgi Testi (ÖABT) için de ücretler, 60 liradan 75 liraya çıkarıldı. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne girecek adaylar toplam 225 TL ödeyecek.





Ayrıca alan bilgisi sınavlarına girecek adaylar da, alan başına 50’şer TL daha verecek.





FAHİŞ ZAM TBMM GÜNDEMİNDE





CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, KPSS'ye yapılan zammı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) taşıyarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a soru önergesi verdi.





Şeker, “Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), gençlerin üniversiteye girebilme ve iş bulabilme umutlarını fahiş sınav ücretleri ile sömürerek aleni bir tüccar zihniyeti ile yönetiliyor.” dedi.







