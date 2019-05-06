YSK'da sıcak saatler

Yüksek Seçim Kurulu İstanbul seçimine yapılan itirazları görüşmeye başladı. İlçe kurullarından gelen raporları inceleyecek kurul üyeleri, sürecin sonunda nihai kararını açıklayacak. Karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.İstanbul seçim sonuçlarına yapılan itirazlarda gözler Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) çevrildi.





Sosyal medyada YSK ile ilgili kışkırtıcı ve provokatif paylaşımlardan dolayı Ankara emniyeti YSK binası çevresindeki güvenlik tedbirlerini artırdı. Alınan bilgiye göre, YSK'nın önünde güvenlik önlemleri arttırılıyor. Sokak girişlerinin araç ve yaya trafiğine kapatıldığı açıklandı. Seçim Kurulu'nun önü bariyerlerle abluka altına alındı. YSK binasının önünde nöbet tutan polislere ek olarak çevik kuvvet ekibi sevk edildi.