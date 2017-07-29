Kredi kartı borcunu ödeyemeyince, estetik operasyonla yüzünü değiştirdi

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, 59 yaşındaki bir kadın borçlarını ödememek için estetik operasyonlarla görünümünü tümüyle değiştirdi.





2,8 milyon dolar borcu bulunan kadın, kredi kartlarını kullanarak geçirdiği cerrahilerin ardından, kimlik kartlarını kullanmayı bıraktı.





Hakkında yakalama kararı çıkan kadını tutuklayan polisler, büyük şaşkınlığa uğradıklarını, ilgili adreste buldukları kadının ancak 30'larında göründüğünü ifade ettiler.





Zhu Najuan isimli kadının, şehirler arası seyahatlerinde başka insanların kimlik kartlarını kullandığı bildirildi.





Olayın yaşandığı Wuhan kentinde, bu yıl içinde 186 kişinin kredi kartı borçları nedeniyle tutuklandığı belirtiliyor.