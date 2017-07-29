Bharara’nın açtığı rüşvet davasından mahkumiyet çıktı...

Eski New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara’nın 2015 yılında açtığı Birleşmiş Milletler’deki yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili davada karar çıktı.





69 yaşındaki Çinli dolar milyarderi Ng Lap Seng, yargılandığı kara para aklamak, rüşvet vermek, yolsuzluk gibi altı ayrı iddianın hepsinden suçlu bulundu.





Seng, Cenevre’deki gibi, Çin’in Macau bölgesinde de yeni bir BM Temsilciliği açılması ve buraya milyarlarca dolarlık yeni konferans merkezi yapılması için girişimlerde bulunmuştu.





Çinli dolar milyarderi Seng, dönemin Genel Sekreteri Ban-ki moon’u ikna etmesi için, 68. Dönem BM Genel Kurulu Başkanı John Ashe ile Dominik Cumhuriyeti eski BM Daimi Temsilcisi Francis Lorenzo’ya rüşvet vermekle suçlanmıştı.





Çinli milyarderle ilgili 2015 yılında hazırlanan iddianamede 1,3 milyon dolar rüşvet dağıttığı belirtilmişti. Seng’in Birleşmiş Milletler’de görev yapan bazı kişileri kendi çıkarları adına kullanmak için uluslararası kuruluşta büyük bir rüşvet ağı oluşturduğu da ifade edilmişti.





Rüşvet alan Ashe yaşamını yitirmişti





Aynı davada yargılanan John Ashe geçtiğimiz yıl New York’ta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmişti. Eski diplomat Lorenzo da savcılıkla işbirliği yapmıştı.





New York Güney Bölgesinde yaklaşık bir aydır davanın asıldan görüldüğü duruşmalar sonrasında toplanan jüri, 24 saat gibi kısa bir sürede Seng’in tüm iddialardan suçlu buldu.





7 Ağustos’ta yapılacak duruşmada hakim, Seng ile ilgili kararlarını açıklayacak.





Sarraf’ın avukatı Brafman 50 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmasını sağlamıştı





Çinli milyarder işadamı Seng’i, New York Federal Mahkemesi’nde yargılanan Rıza Sarraf’ın da avukat olan Benjamin Brafman savunmuştu.





Brafman, mahkemeye 2015 yılında sunduğu kefalet paketinde Seng’in 50 milyon dolar karşılığında Manhattan’da lüks bir evde özel güvenlikle korunup, elektronik prangayla tutuksuz olarak yargılanmasını sağlamıştı.





Brafman Çinli milyarder için hazırlanan kefalet paketin benzerini Sarraf için sundu





Seng’in mahkeme tarafından kabul edilen benzeri kefalet paketini Rıza Sarraf için mahkemeye sunan Brafman’ın önerisi, davanın yargıcı Richard Berman tarafından kabul edilmemişti.





Avukat Brafman, uzun bir süre savunduğu Çinli milyarder Seng’in savunma avukatlığından geçtiğimiz yıl ayrılmıştı.





Rüşvet skandalının ortaya çıkmasının ardından davayı açan eski Başsavcı Bharara, “68. Dönem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı John Ashe kendini ve liderlik ettiği küresel kurumu çıkarları için sattı. Birleşmiş Milletler merkezli, boyutları küresel çapta olan bir rüşvet skandalını ortaya çıkardık. Şu soruyu soruyoruz, rüşvet, BM’de iş yapmak için genelde kullanılan bir yöntem mi?” diye konuşmuştu.