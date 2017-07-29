Türkiye kadınlar için tehlikeli

Forbes dergisi, kadınlar için seyahat sırasında en tehlikeli 10 ülkeyi sıraladı. Listede Türkiye de bulunuyor. ABD Dışişleri'nin Meksika'ya giden ABD'li bir kadın turistin bir otelde öldürülmesi üzerine seyahat uyarısı yaptığı hatırlatılan makalede, 10 ülkenin için tek tek neden kadınlar için tehlikeli olabileceği de anlatılıyor.





Derginin tehlike sıralaması şöyle:





1- Mısır





2- Fas





3- Jamaika





4- Hindistan





5- Peru





6- Bahama Adaları





7- Kolombiya





8- Ekvador





9- Türkiye





10- Guatemala





‘SİYASİ İSTİKRARSIZLIK VAR'

Listede, Türkiye için ‘Neden bu kadar tehlikeli?' sorusunu trip.com'un editörü Julia Pond verdi. "Geçtiğimiz yıl çok sayıda siyasi istikrarsızlık yaşandı; gazeteciler ve muhalifler ortadan kayboldu" diyen Pond, Türkiye'ye yalnız seyahat edecek kadınlara da ülkelerin seyahat uyarılarını takip etme tavsiyesinde de bulundu.







Makalede, Türkiye seyahatinde güvende kalmak için bazı tavsiyeler de verildi. "Sık sık saldırılar yaşanır. Dikkatli olun" denilen makalede kadınlara özellikle camilerde başlarını örtmeleri hatırlatıldı. Hamam ziyaretlerini kadınlar gününde yapmaları, taksiye aydınlık ve kalabalık yerlerde binmeleri, küçük banknotlar kullanmaları ve ‘saldırgan' esnaf ile restoran sahiplerini görmezden gelmeleri de tavsiye edildi.