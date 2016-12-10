Samanyolu Haber /Gündem / İnsanlık bitmiş! /10 Aralık 2016 16:30

İnsanlık bitmiş!

Bir AVM'nin terasına çıkan 28 yaşındaki genç, kendini boşluğa bıraktı. Sağlık ekipleri genci hayata döndürmek için bir saat uğraştı. O sırada AVM'de bulunanlar, hiçbir şey olmamış davrandı. Kimi kafe koltuğunda olayı seyretti, kimi kahve içti, kimi telefonuyla oynadı, olayı görüntüledi.

SHABER3.COM

Olay, Çorlu’da Omurtak Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde meydana geldi. AVM terasında, uzunca bir süre telefonla konuşan bir kişi, önce elindeki telefonu yere fırlattı ardından da kendisini boşluğa bıraktı. Alışveriş merkezinin zemin kattaki giriş kapısının önüne düşen genci görenler polis ve sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken 112 Acil Servis ekipleri de genci hayata döndürebilmek için mücadeleye girişti. 
İsminin Atakan U. (28) olduğu öğrenilen genç, sağlık ekiplerinin tüm çabalara karşın hayatını kaybetti.

ŞAKALAŞTILAR, SOHBET ETTİLER

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında, objektiflere insanlık ölmüş dedirten görüntüler de yansıdı. Atakan U.'yu hayatta tutmak için mücadele eden sağlık ekiplerinin birkaç metre uzağında tüm yaşananları film gibi izleyenler, kahvelerini yudumlamayı, birbirleri ile şakalaşarak sohbet etmeyi ve cep telefonları ile oynamayı sürdürdü.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri de olayın meydana geldiği alışveriş merkezinde inceleme yaparak görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. 

Polis ekipleri Atakan U’nun kendisini boşluğa bırakmadan önce attığı öne sürülen cep telefonunu bir süre aradı ancak bir sonuç elde edemedi. 
Atakan U.'nun cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Çorlu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(HT TV)
<< Önceki Haber İnsanlık bitmiş! Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

"Rejimi değiştirecekseniz orada oy değil yürek tartılır..."
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:49:20