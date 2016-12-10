İnsanlık bitmiş!

Olay, Çorlu’da Omurtak Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde meydana geldi. AVM terasında, uzunca bir süre telefonla konuşan bir kişi, önce elindeki telefonu yere fırlattı ardından da kendisini boşluğa bıraktı. Alışveriş merkezinin zemin kattaki giriş kapısının önüne düşen genci görenler polis ve sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi.





Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken 112 Acil Servis ekipleri de genci hayata döndürebilmek için mücadeleye girişti. İsminin Atakan U. (28) olduğu öğrenilen genç, sağlık ekiplerinin tüm çabalara karşın hayatını kaybetti.

ŞAKALAŞTILAR, SOHBET ETTİLER



