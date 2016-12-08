Koza-İpek'in kayyımları tekme tokat kavga etti

Hukuksuzca gasp edilen şirketlere onbinlerce TL maaş ödenerek atanan AKP'li isimlerin görgüsüzlüğü ayyuka çıktı.





Akın İpek'e ait Koza - İpek Grubu'na geçtiğimiz yıl atanan 5 kişilik kayyım heyeti arasında önce sözlü olarak başlayan ardından da tekme tokat kavgaya dönen rezalet karakolda son buldu.





Son olarak çıkarılan KHK ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen (TMSF) Koza İpek Grubu’na tam bir yıl önce kayyım adı altında atanan 5 kişilik gasp heyeti, arasında henüz belirlenemeyen sebeple kavga çıktı. Toplantı sırasında başlayan kavga karakolda son buldu. Hürriyet Gazetesi kavganın kayyımlardan Hikmet Keleş’in, holdingin 250 milyon dolarını, Türk Lirası’na çevirme isteğine diğerlerinin karşı çıkması yüzünden meydana geldiğini iddia ederken bu iddia kanıtlanamadı.





İddialara göre olay Koza İpek Grubunun İstanbul yolu üzerindeki binasında kayyım Mustafa Akçil, Arif Yalçın, Hayrullah Dağıstan'ın diğer ikisinden habersiz toplantı yapmasıyla başladı. Binada olan Hikmet Keleş'in toplantı salonuna girmesiyle başlayan kavgada gasp heyetinden birinin diğerine çay bardağı vb cisimler fırlatması ve tartışmanın tekme tokat kavgaya dönüşmesi rezalete yol açtı. Olayın büyümesi üzerine binaya polis çağrıldı. Mustafa Akçil, Arif Yalçın ve Hayrullah Dağıstan, karakola giderek Hikmet Keleş’ten şikayetçi oldu. Hikmet Keleş de polise giderek kayyım Mustafa Akçil, Arif Yalçın ve Hayrullah Dağıstan’dan terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla şikayetçi oldu.





Tutanaklar ve ifadeler Cumhuriyet Savcılığı’na gönderildi, çetenin kendi aralarındaki kavgasıyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı’nın başlattığı soruşturma sonunda dava açıldı.





TMSF dördünü kovdu





TMSF karakolluk olan Mustafa Akçil, Arif Yalçın, Hayrullah Dağıstan ve Hikmet Keleş ile yollarını ayırırken, tek görevde kalan ise olayın yaşandığı gün toplantıda bulunmayan Hamza Yanık oldu.