Samanyolu Haber /Gündem / Alman polisi: Gerekli belgeleri yanında değildi /08 Aralık 2016 03:50

Alman polisi: Gerekli belgeleri yanında değildi

DW Türkçe'ye konuşan Alman polis yetkilisi, TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın Köln-Bonn Havalimanı’nda Alman polisleri tarafından kötü muameleye maruz kalmadığını ve gözaltına alınmadığını belirtti.

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TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı Köln kentine yaptığı seyahat sırasında otel lobisinde, içinde pasaport ve kimliklerinin bulunduğu çantasının çalındığını, karakola gerekli şikayeti yaptığını ancak Türkiye'ye dönerken havalimanında Alman polisince alıkonulduğunu ve kötü muameleye maruz kaldığını belirtti.

Konuyla ilgili olarak DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Köln/Bonn Havalimanı polisinin bağlı bulunduğu Sankt Augustin Federal Polis Merkezi'nden Basın Sözcüsü Başkomiser Jens Flören, iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Flören olayın rutin bir incelemeden ibaret olduğunu, Bahçekapılı'nın kesinlikle gözaltına alınmadığını vurguladı.

Polis: Gerekli belgeleri yanında değildi

Bahçekapılı'nın yaşadıklarıyla ilgili polis memurlarının hazırladığı dosyayı incelediğini söyleyen Flören, Bahçekapılı'nın konsolosluktan aldığı geçici pasaportta Almanya vizesine dair herhangi bir bilginin bulunmadığını belirtti. Flören, "Kendisi polis memurlarına TBMM Başkanvekili olduğu ve diplomatik pasaport taşıdığı bilgisini vermiş ancak bu bilgileri kanıtlayacak bir belge sunamadığı için polisler kendisinden havalimanındaki en yakın polis merkezine gelmesini rica etmişler” diye konuştu. 

Basın Sözcüsü: Büyükelçilik yardımcı oldu

Polis merkezinde memurların Türk Büyükelçiliği ile irtibata geçtiğini söyleyen Basın Sözcüsü Flören, "Büyükelçilik de söz konusu vakada yardımcı olarak söz konusu şahsın (Bahçekapılı) diplomatik pasaport taşıdığını doğrulamış. Bu onaylamanın ardından polis memurları kendisinin seyahat etmesine izin vermişler” diye konuştu.

Polis: Bu inceleme herkes için geçerli

Bahçekapılı'nın kesinlikle gözaltına alınmadığını ve kötü muameleye maruz kalmadığını söyleyen Flören, "Bu tamamen rutin bir olay. Bir kişi sınıra gelerek diplomatik pasaportunun olduğunu söyler ve bunu polislere ispat edemezse, yani yanında gerekli resmi belgeler  bulunmazsa, polisler de bu kişiye inanmaz. Doğal olarak incelemek, denetlemek zorundalar. Büyükelçilik onaylar onaylamaz, şahsın seyahatine de hemen izin verilmiştir. Şahıs diplomatik statüye sahip olduğunu kanıtlayabilseydi, zaten böyle bir olay da yaşanmazdı. Bu rutin denetleme sadece bu şahıs için değil, herkes için geçerlidir” dedi.

Bahçekapılı: Kötü muameleye maruz kaldım

Anadolu Ajansı'ndaki habere göre Köln/Bonn Havalimanı'ndan çıkarken Alman polisinin kötü muamelesine maruz kaldığını söyleyen Bahçekapılı, "İncitici oldu gerçekten ülkem adına. Bu benimle ilgili bir sorun sadece. Bireysel olarak da çok üzüldüm. Ben bu ülkenin parlamenteriyim. Biz Alman veya yabancı parlamenterlere nasıl saygı, nezaket gösteriyorsak onlardan da aynı şekilde saygıyı ve nezaketi beklemek hakkımız. Ama maalesef böyle bir uygulama olmadı. Kötü bir an geçirdim" diye konuştu.

Gazetecilerin "Gözaltına mı almaya çalıştılar?" sorusuna Bahçekapılı, "Evet. Havaalanının karakoluna götürdüler. Yurda hani böyle kaçak girmiş gibi olan insanların arasında bekletildim" yanıtını verdi.
Bahçekapılı, "neden böyle bir muameleye maruz bırakıldığı" yönündeki soru üzerine "Şunu söyleyebilirim; Türkiye yükselen bir güç, Türkiye bağımsızlığını korumak ve geleceğini bağımsız bir şekilde kurgulamak isteyen bir ülke. Sanıyorum bundan çekiniyorlar" diye konuştu.
Gazetecilerin sorunun nasıl çözümlendiği yönündeki sorusu üzerine Bahçekapılı, uçağı kaçıracağını belirtmesine rağmen polislerin "bizi ilgilendirmez" şeklinde konuştuğunu, kendisini yaklaşık bir saat kadar "nezaketsiz tavırlarla beklettiklerini" ifade etti.

Deutsche Welle Türkçe
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