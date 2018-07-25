Koruması Adnan Oktar operasyonunda alınan Başsavcı istifa etti

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu'nun koruması polis memuru Özdemir Uygun, Adnan Oktar Operasyonu kapsamında dün tutuklandı.







Tutuklama kararının ardından Başsavcı Salihoğlu bugün emekliliğe ayrıldı.





Salihoğlu istifa dilekçesinde ailesinin onayıyla emekli olmaya karar verdiğini belirterek "Birdenbire Emekli olmak insanların aklına soru işareti getirse de gönül rahatlığı içinde arkama baktığımda aydınlık yüzler gördüm ve bu şekilde emekliliğe karar verdim" ifadelerini kullandı.





2014'TEN BU YANA İSTANBUL'DAKİ HUKUKSUZLUKLARIN BAŞ AKTÖRLERİNDENDİ





Hizmet hareketine yakın kurumlara ve kişilere yönelik organize şekilde ilk hukuksuz operasyonların merkezlerinden İstanbul Çağlayan Adliyesi'nin eski Başsavcısı olan Hadi Salihoğlu, adliyeyi AKP'nin arka bahçesine çevirmekle suçlanmıştı.





Gazeteci Hidayet Karaca, gözaltına alınmadan iki gün önce hakkındaki gözaltına alınacağına dair söylentiyi kendisine avukatıyla resmi şekilde sorduğu Salihoğlu, 'bir soruşturma yok' demiş, iki gün sonra da Karaca'yı gözaltına aldırmıştı.





Salihoğlu, Karaca'nın tahliye kararını da uygulatmayan başsavcı olarak biliniyor.





Hidayet Karaca, hapiste yazdığı 'Bir Dizi Film' kitabında Salihoğlu'yla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:





“Bu sürecin çok kaybedeni var ama bence ilk kaybedenlerinden biri İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı… Hadi Salihoğlu. Tanışırız, kaç kere bir araya gelip yemek yedik, sohbet ettik. Gittim sordum, ‘Hakkınızda bir soruşturma yok.' dedi. Hukuktan ayrılmayacağına inancım vardı. Ancak yaşananları görünce, ‘Keşke Hadi Bey'i bu durumda görmeseydim.' diyorum. Su bile verilmeyen adliyenin başsavcısı olarak anılacak olmasına üzülüyorum... ''

